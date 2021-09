Incidents en marge de Montpellier-Bordeaux : 16 personnes légèrement blessées

16 personnes ont été blessées mercredi 22 septembre au soir à Montpellier en marge du match de football de Ligue 1 qui a opposé Montpellier à Bordeaux, indique la préfecture de l'Hérault dans un communiqué. Des échauffourées ont éclaté entre les passagers d’un bus transportant des supporters bordelais et des supporters de Montpellier, "armés de barres de fer", et de "fumigènes".

Les affrontements ont eu lieu à la sortie d'autoroute de Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier, selon les informations du journaliste de France Bleu Hérault. Le car des supporters bordelais se dirigeait vers le stade de La Mosson quand il a été caillassé par des individus alors qu'il était bloqué dans les embouteillages.

Six personnes transportées à l'hôpital

Les portes ont ensuite été ouvertes, des supporters girondins sont sortis du bus pour en découdre avec les Montpelliérains. Une bagarre générale a éclaté au bord de la route avant que les forces de l'ordre n'interviennent. Le bus a ensuite poursuivi sa route jusqu'aux abords du stade de la Mosson, où les blessés ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers du SDIS 34.

Au moins 16 Bordelais ont été blessés légèrement, dont six ont été transportés à l'hôpital. Ils doivent en sortir dans la soirée avant de rejoindre la Gironde sous escorte policière.

Des violences qui se multiplient

Valère Germain, l'avant-centre de Montpellier a réagi en conférence de presse d'après-match. Il implore tous les supporters à en "finir avec ce type de comportements qu'ils aient lieu dans les enceintes sportives ou en dehors". L'ancien joueur de l'OM a également regretté que les sanctions après l'envahissement de terrain et les heurts qui ont eu lieu lors du match Nice-Marseille du 23 août n'aient pas été beaucoup plus fortes. Selon lui, cela aurait permis "de freiner les ardeurs des supporters les plus virulents" partout en France.

Le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, condamne "très fermement ces actes d’une grande violence", après un match qui s'est soldé par un nul (3-3). Il précise que "toutes les mesures nécessaires seront prises pour durement sanctionner et interdire de stade ces hooligans".

Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Les enquêteurs de la police nationale mènent les investigations pour identifier les auteurs de ces violences.