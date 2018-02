Football : un gardien de but allemand fait une pause boisson et encaisse un but

Mark Flekken a eu un très mauvais sens du timing. Le gardien néerlandais de Duisbourg a offert un but facile à l'équipe d'Ingolstadt, samedi 24 février, lors d'un match pour la 24e journée de la deuxième division allemande. Alors que le jeu se poursuivait, à la 18e minute du match, Mark Flekken a visiblement eu une petite soif, note BFM TV. Il a donc décidé de délaisser sa ligne pour aller boire un peu d'eau au fond de ses filets.

Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN