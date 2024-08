Football : un accord total trouvé entre le PSG et Manchester United pour le transfert de Manuel Ugarte, estimé à 60 millions d'euros bonus compris

Un accord total a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Manchester United pour le transfert de Manuel Ugarte, arrivé il y a un an seulement dans la capitale française, ont appris mardi 27 août France Bleu Paris et la Direction des Sports de Radio France. Le transfert du milieu de terrain uruguayen est estimé à 50 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 10 millions d'euros de bonus et 10% à la revente. Le footballeur de 23 ans s'est envolé mardi matin pour Manchester, où il doit passer sa visite médicale. Il va s'engager pour cinq ans avec le club anglais.

Manuel Ugarte a été titulaire 27 fois la saison dernière avec le PSG, qui l'avait acheté au Sporting Lisbonne en juillet dernier pour 60 millions d'euros.