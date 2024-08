Football : Sven-Göran Eriksson, ancien sélectionneur de l'Angleterre, est mort à l'âge de 76 ans

Emblématique sélectionneur de l'Angleterre entre 2001 et 2006, le Suédois Sven-Göran Eriksson, est décédé, lundi 26 août, à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer du pancréas. "Il est décédé paisiblement ce matin, entouré de sa famille, à son domicile de Björkefors, près de Sunne", en Suède, a annoncé son agent, Bo Gustavsson à l'AFP. "La famille demande que l'on respecte son souhait de vivre son deuil dans l'intimité et de ne pas être contactée", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Sven-Göran Eriksson est devenu le premier sélectionneur étranger de l'Angleterre en 2001 et a dirigé des joueurs comme David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney et Frank Lampard. En poste chez les Three Lions jusqu'en 2006, il a notamment amené l'Angleterre en quarts de finale des Coupes du monde 2002 et 2006 et de l'Euro 2004. En club, "SGE" a notamment à son palmarès une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et une Supercoupe d'Europe avec la Lazio (1999), une Coupe de l'UEFA avec l'IFK Göteborg (1982), un titre de champion d'Italie avec la Lazio (2000) et trois au Portugal avec Benfica (1983, 1984 et 1991).