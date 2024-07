Direct Espagne-Angleterre : les Three Lions vont-ils décrocher leur premier titre européen ? Suivez la finale de l'Euro avec nous

#EURO Plusieurs records de précocité sont battus lors de cette finale. L’Espagnol Lamine Yamal , qui a fêté hier ses 17 ans, va devenir le plus jeune joueur à disputer une finale en tournoi majeur devant Pelé lors du Mondial 1958 (17 ans et 249 jours). De son côté, Bukayo Saka (22 ans et 313 jours) va lui devenir le plus jeune joueur à avoir disputé deux finales à l'Euro, devant l’Allemand Uli Hoeness (24 ans et 167 jours).