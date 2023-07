Football : Paul Pogba, Memphis Depay... Plusieurs joueurs apportent leur soutien à Benjamin Mendy, jugé non-coupable de viol, et s'interrogent pour la suite

Le milieu de la Juventus a publié un message sur Instagram et attend que le nom de son ancien coéquipier en équipe de France soit "lavé".

Champions du monde ensemble en 2018, Paul Pogba et Benjamin Mendy sont, semble-t-il, restés en bons termes. Vendredi 14 juillet, quelques heures après que le défenseur français a été jugé non-coupable de viol et tentative de viol par la justice britannique, Paul Pogba lui a adressé un message sur les réseaux sociaux. "Tellement heureux pour toi frère... Toutes les personnes qui parlaient mal de toi, maintenant, je veux les voir laver ton nom. J'ai hâte de te revoir sur le terrain", a écrit le milieu de terrain tricolore de la Juventus Turin.

Pour rappel, s'ils n'ont jamais porté le même maillot en club en professionnel, les deux hommes ont été formés au Havre, avant de voir leurs destins se recroiser en équipe de France, notamment lors du sacre de 2018. Paul Pogba est pour le moment le seul joueur des Bleus qui a ouvertement apporté son soutien à Benjamin Mendy, sans club depuis le 30 juin dernier. Mais son message a également été approuvé en commentaires par Samuel Umtiti ou encore Mamadou Sakho.

"Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?"

Le Turinois n'est toutefois pas le seul joueur professionnel dans ce cas. Plus tôt dans la soirée, le Néerlandais Memphis Depay, ancien joueur de l'OL, a également réagi sur son compte Twitter, et se pose des questions pour l'avenir de Benjamin Mendy : "Toutes les accusations rejetées. Alors qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Qui va aider notre frère à guérir ? Qui va porter la responsabilité des dégâts sur son nom ? Comment va-t-il récupérer sa carrière ?"

Et l'attaquant batave d'ajouter : "De nombreuses années d'investissement pour devenir footballeur professionnel… Et maintenant quoi !? Je n'ai jamais abordé ce sujet parce que je ne connaissais pas tous les détails, mais je lui ai parlé une fois en FaceTime quand il se trouvait derrière les barreaux et je l'ai affronté sur le terrain plusieurs fois. On ne peut pas accepter que de telles choses nous arrivent en tant qu'athlètes." Une intervention saluée par plusieurs footballeurs, dont le Bosnien Miralem Pjanic et l'Anglais Jack Grealish qui l'ont jugée "vraie" tandis que l'ex-défenseur Rio Ferdinand a commenté "clair et net" sous la publication.