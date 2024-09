Football : les autorités craignent de nouvelles actions de contestation contre DAZN et beIN Sports ce week-end

Les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 de football sont placés sous haute surveillance ce week-end. Selon une note de la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) qu'a pu consulter franceinfo, les autorités s'attendent à un nouveau week-end de contestation contre les diffuseurs DAZN et beIN Sports, avec un risque d'actions "susceptibles d'être menées dans le but de perturber la diffusion et la bonne tenue des rencontres".

Ce document précise qu'"à ce jour les revendications se déroulent sur les réseaux sociaux mais pourraient prendre place dans les enceintes". Une source proche du dossier précise à franceinfo que toutes les rencontres sont jugées à risque ce week-end et non pas un ou plusieurs matchs en particulier. "On est très attentifs", ajoute cette source qui ne note pas non plus une montée en puissance de ce mouvement de contestation.

En cause, la fronde de groupes de supporters contre les diffuseurs DAZN et beIN Sports sur le coût des tarifs jugés trop élevés et le calendrier de la saison de Ligue 2. Selon ce document diffusé à tous les services de police et les préfectures concernées par ces rencontres des quatrièmes journées de L1 et L2, ces actions risquent de se traduire par "l'usage de pointeurs lasers envers les caméras" des diffuseurs, mais aussi une "atteinte aux personnes et aux biens visant directement les sociétés de production". La DNLH évoque aussi le risque de "jets d'objets depuis l'extérieur de l'enceinte (artifices, fusées parachutes, etc.)" et des "jets d'objets sur la pelouse depuis les tribunes (engins pyrotechniques, balles de tennis, etc.)".

Des actions depuis le début de la saison

Ce document rappelle que les supporters protestent contre les tarifs jugés trop élevés proposés par le diffuseur DAZN. "Les supporters de Ligue 2, ainsi que certains clubs de supporters de Ligue 1, protestent également contre le calendrier de Ligue 2 qui programme la diffusion et le déroulé d'une majorité de matchs de Ligue 2 le vendredi soir et complique leurs déplacements", explique la DLNH.

Ce mouvement de contestation a commencé depuis le début de la saison, plusieurs rencontres de Ligue 2 ont fait l'objet d'actions. Un ultra du FC Lorient a été condamné à 6 mois de prison ferme. Cet homme de 31 ans faisait partie d'une quarantaine de personnes qui ont interrompu le match Lorient-Grenoble samedi 24 août pendant une vingtaine de minutes. Il a bousculé un agent de sécurité qui a chuté et s'est cogné la tête contre des panneaux publicitaires. Plus tôt cette même journée, des cars régie et de matériel du diffuseur beIN Sports avaient déjà été dégradés.