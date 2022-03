Football : la joueuse de l'OL Ada Hegerberg annonce son retour en sélection norvégienne après cinq ans d'absence

Cinq ans après son retrait, Ada Hegerberg a annoncé son retour avec la sélection norvégienne, jeudi 24 mars. L'attaquante lyonnaise l'a annoncé dans un communiqué et apparaît dans la liste dévoilée par son sélectionneur Martin Sjögren pour affronter le Kosovo et la Pologne, les 7 et 12 avril.

"Je suis heureuse d'être en mesure aujourd'hui de revenir parmi cette équipe, et de démarrer une nouvelle histoire", a déclaré la star norvégienne de 26 ans, première lauréate du Ballon d'or féminin en 2018. De retour à la compétition cette saison, elle n'est pas entrée en jeu lors de la défaite de Lyon contre la Juventus (1-2), mercredi.

Elle s'était retirée pour protester contre les inégalités de salaires

Hegerberg s'était retirée de la sélection il y a cinq ans, pour protester contre les inégalités dans le versement des primes versées aux joueurs et joueuses des sélections nationales par la fédération norvégienne. "J'aime le football, et j'ai envie de jouer au football. J'ai pris une décision en 2017 que je ne regrette pas. Mais j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ces deux dernières années sur bien des aspects de la vie", a justifié cette dernière dans le communiqué repris par l'AFP.

La joueuse de l'OL depuis 2014, qui a marqué 38 buts en 66 sélections, postule donc pour l'Euro en juillet où la Norvège retrouvera l'Autriche, l'Angleterre et l'Irlande du Nord en phase de groupes.