Juventus-Lyon : les Lyonnaises s'inclinent en Italie en quart de finale aller de la Ligue des champions

Sur la pelouse du Juventus Stadium, qui accueillait l'équipe féminine pour l'occasion, les spectateurs présents ont eu la chance d'assister à deux matchs, mercredi 23 mars. Il y en a d'abord eu un premier, largement dominé par les Lyonnaises et ponctué d'un but précoce inscrit par Catarina Macario (0-1, 8e). Puis un autre, débuté peu après l'heure de jeu à la suite de l'expulsion de la Lyonnaise Ellie Carpenter, pour une faute en position de dernière défenseuse. S'en suivent deux buts et une victoire (2-1) pour les Italiennes.

Deux matchs, une défaite

Au lendemain de l'exploit des Parisiennes à Munich, les Lyonnaises ont commencé très fort. Dès la première minute de jeu, elles se créaient une première occasion avec une frappe au-dessus du cadre signée Catarina Macario, avant de se faire peur quelques instants plus tard sur une remise cadeau de Wendie Renard pour Lina Hurtig. Par chance, l'attaquante suédoise ratait le cadre. Supérieures, les coéquipières de Wendie Renard ont progressivement étouffé leurs adversaires, au point d'ouvrir le score dès la huitième minute de jeu par Macario. Par la suite, quelques actions dangereuses rapprochaient les Rhodaniennes du 0-2. Il n'en a finalement rien été.

Sur une attaque anodine italienne, Ellie Carpenter se mettait à la faute et écopait d'un carton rouge. Dès lors, le match prenait une toute autre tournure. Désormais en supériorité numérique, la Juve faisait le jeu et ne tardait pas à égaliser, bien aidée par une faute de main de la gardienne tricolore Sarah Bouhaddi (1-1, 71e). Alors que le vent avait définitivement tourné, dans une fin de match débridée, elles inscrivaient un nouveau but (2-1, 83e) sur une récupération haute dans le camp lyonnais. Consciente de l'exploit réalisé face au septuple champion d'Europe, les joueuses de la Juve célébraient généreusement leur victoire, un brin audacieuse.

Un match retour sous tension

Fin de ce match sur ce score de 2 buts à 1 pour la Juventus.



Nos Lyonnaises s’inclinent dans ce quart de finale aller de l’@UWCL.



Il reste un second round pour inverser la tendance, jeudi 31 mars à 21h au @GroupamaStadium !



2-1 #JuveOL pic.twitter.com/as6rdXXBGv — OL Féminin (@OLfeminin) March 23, 2022

Les joueuses de Sonia Bompastor repartent donc d'Italie en ballottage défavorable et peuvent nourrir des regrets au vu de la physionomie du match. Elles tenteront de se qualifier pour le dernier carré, mardi 29 mars, dans un match lui-aussi délocalisé au Groupama Stadium.