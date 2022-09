Football : la FFF annonce une plainte en diffamation contre le magazine So Foot

La Fédération française de football (FFF) a annoncé jeudi dans un communiqué avoir décidé de déposer "une plainte en diffamation" contre le magazine So Foot "en raison des imputations gravement diffamatoires contenues dans son édition du 8 septembre 2022". Le communiqué précise que cette plainte a été déposée par la fédération représentée par son président, Noël Le Graët, "avec le soutien unanime de son comité exécutif".

Dans le numéro en question, le mensuel avait publié une enquête sur des dysfonctionnements au sein de la FFF, dont certains directement imputés au patron du football français. "Entre autres : harcèlement sexuel (...) problèmes liés à l’alcool au sein de l’instance (...), guerre des clans ou encore règlements de compte", listait So Foot dans un article explicatif datant du 13 septembre. L'on pouvait notamment y retrouver trois extraits de SMS non datés dont auraient été destinataires des collaboratrices actuelles ou passées de la FFF, et qui auraient été envoyés par Noël Le Graët.