Football : l'ex-président du SCO d'Angers jugé en juin pour blanchiment en bande organisée

Saïd Chabane sera également jugé pour exercice illégal de la profession d'agent sportif.

La date du procès est fixée. L'ancien président du club de football du SCO d'Angers (L1) Saïd Chabane sera jugé le 7 juin pour blanchiment en bande organisée, a annoncé jeudi 6 avril le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et son avocat à l'issue de sa garde à vue.

Il sera également jugé pour exercice illégal de la profession d'agent sportif. "Pour un président de club, c'est un peu inédit", a réagi son avocat Bernard Benaiem auprès de l'AFP.

Le SCO d'Angers avait officialisé la démission de Saïd Chabane de son poste de président le 29 mars. Il a cédé la place à son fils Romain Chabane. Le SCO d'Angers, dernier de Ligue 1 et promis à la descente en Ligue 2 en fin de saison, traverse une crise extrasportive depuis près d'un an. En juin, une première perquisition a eu lieu au club et dans celui de Saint-Etienne, dans le cadre de l'enquête menée à Bobigny. Sur les trois agents de joueurs placés en garde à vue, un seul possédait la licence lui permettant d'exercer cette profession.

En janvier, le SCO d'Angers a une nouvelle fois été perquisitionné. Il a alors assuré n'avoir rien à se reprocher. Selon le club, il s'agit d'une enquête préliminaire "de grande envergure" lancée à la suite de malversations révélées par les écoutes menées dans le cadre de l'enquête sur les extorsions dénoncées par l'international Paul Pogba.