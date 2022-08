Foot : sur quelles chaînes suivre les matchs de Ligue 1, Premier League, Liga, Serie A et Bundesliga ?

C'est reparti ! La nouvelle saison de football commence vendredi 5 août en Allemagne, en France et en Angleterre. En revanche, il faut encore s'armer d'un peu de patience pour la Liga, qui débute le vendredi 12 août, et la Serie A le samedi 13 août à 18h30.

Après une saison 2021-2022 marquée par des incertitudes sur l'attribution des droits TV, les téléspectateurs français doivent à nouveau multiplier les abonnements pour ne manquer aucune compétition. Mais sur quelles chaînes suivre les rencontres de vos équipes préférées pour cette saison 2022-2023 ? Franceinfo: sport vous en dit plus.

Ligue 1 : Canal+ et Amazon Prime Video

Pour regarder tous les matchs du championnat de France, il faut avoir un double abonnement. D'abord à Canal+, qui diffuse deux matchs par week-end : celui du samedi soir (21 heures) et celui du dimanche après-midi (17h05).

De plus, il faut s'abonner au service Prime Video d'Amazon afin de souscrire à la chaîne Le Pass Ligue 1, et ainsi profiter de huit matchs par journée retransmis sur la plateforme numérique : le match du vendredi soir (21 heures), celui du samedi après-midi (17 heures), et les six matchs du dimanche (13 heures, le multiplex de 15 heures, et un match à 21 heures). Le premier match diffusé cette saison sera Lyon-Ajaccio, vendredi à 21 heures.

Premier League : Canal+

Canal+ conserve ses droits de diffusion du championnat anglais en France, alors que son contrat court jusqu'en 2025. La chaîne cryptée diffuse en exclusivité cette compétition.

Canal+ diffusera le match du vendredi soir (21 heures), ceux du samedi après-midi (13h30, 16 heures, 18h30), ceux du dimanche après-midi (15 heures et 17h30), et enfin celui du lundi soir (21 heures). Le championnat s'ouvre sur un derby londonien entre Crystal Palace et Arsenal, vendredi 5 août à 20h30.

Liga, Serie A et Bundesliga : beIN S ports et Canal+ Sport

Comme depuis 2012, beIN Sports dispose des droits de diffusion de la Liga et de la Serie A (jusqu'en 2024), ainsi que de la Bundesliga (jusqu'en 2025). La chaîne du groupe présidé par Nasser Al-Khelaïfi est aussi alliée à Canal+ jusqu'en 2025 pour distribuer beIN aux abonnés de la chaîne cryptée disposant de l'offre Canal global.

En Espagne, tous les matchs sont diffusés du vendredi (21 heures) jusqu'au lundi (21h30). Tout le week-end, les plus belles affiches, celles du Barça et du Real notamment, seront disponibles sur beIN Sports 1 ou beIN Sports 2 alors que les autres rencontres pourront être suivies sur les autres canaux beIN Sports. La première rencontre de la saison opposera Osasuna au FC Séville, le 12 août à 21 heures, tandis que le FC Barcelone jouera samedi et le Real Madrid dimanche.

Du côté de la Serie A, sont en général au programme quatre matchs le samedi (18h30 et 20h45), quatre le dimanche (18h30 et 20h45), et enfin deux dernières rencontres du lundi soir (18h30 et 20h45). C'est l'AC Milan qui ouvre le bal sur le terrain de l'Udinese, le 13 août à 18h30.

Concernant la Bundesliga, BeIN Sports diffusera le match du vendredi soir (20h30 ou 21 heures), le multiplex et l'affiche du samedi (15h30 et 18h30), et les rencontres du dimanche après-midi (15h30 et 17h30). Pour la première journée, le Bayern Munich se déplace sur le terrain de l'Eintracht Francfort vendredi à 20h30.