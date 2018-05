Foot : Neymar répond aux rumeurs de transfert en portant le nouveau maillot du PSG

Il faisait l'objet d'incessantes rumeurs de transfert. L'attaquant star brésilien Neymar s'est affiché avec le maillot 2018-2019 du PSG dans un tweet publié samedi 12 mai. "Fier de porter ce nouveau maillot et de continuer à donner de la joie à tous", peut-on lire en anglais et en portugais.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos #ICICESTPARIS @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh