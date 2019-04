Foot : Liverpool et Tottenham se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des champions

Les Spurs, vainqueurs à l'aller (1-0), feront face à la surprenante équipe de l'Ajax Amsterdam en demie.

Tout droit vers les demi-finales ! Liverpool et Tottenham se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions, mercredi 17 avril. Après leur victoire 2-0 au match aller, les coéquipiers de Mohamed Salah ont facilement battu le FC Porto 1 à 4. Les Reds affronteront le FC Barcelone au prochain tour.

A l'issue d'un match spectaculaire et marqué par un but annulé par l'assistance vidéo dans les arrêts de jeu, Tottenham décroche également son ticket aux dépens de Manchester City malgré sa défaite à l'Etihad Stadium (4-3). Les Spurs, vainqueurs à l'aller (1-0), feront face à la surprenante équipe de l'Ajax Amsterdam en demie.

Après un début de match canon et cinq buts en 21 minutes, la tension n'est jamais retombée sur la pelouse de Manchester, un temps qualifié lorsque Sergio Agüero, servi par le métronome belge Kevin de Bruyne, a marqué le but du 4-2 à la 59e minute. Mais Fernando Llorente est venu propulser de la hanche le ballon du 4-3 (73e), validé après longue consultation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Les Citizens ont encore cru arracher la qualification dans le temps additionnel mais le but de Raheem Sterling a finalement été refusé... par la VAR! Les demi-finales aller auront lieu les 30 avril et 1er mai. Les matches retour auront lieu les 7 et 8 mai.