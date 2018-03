Foot : les Bleus se rassurent en s'imposant face à la Russie (3-1)

L'équipe de France défiait les Russes à Saint-Pétersbourg à 79 jours du début du Mondial.

Après un match raté face à la Colombie vendredi (3-2), l'équipe de France s'est rassurée, mardi 27 mars, en l'emportant face à la Russie (3-1). Le Parisien Kylian Mbappé a inscrit un doublé (40e, 83e) et le Mancunien Paul Pogba, passeur sur le premier but, a marqué sur coup franc (49e). Fyodor Smolov avait réduit la marque pour les Russes (68e). Ce Russie-France était le dernier match des Bleus avant l'annonce par le sélectionneur Didier Deschamps de la liste des joueurs convoqués pour la Coupe du monde (14 juin-15 juillet), le 15 mai.

"Après une première période ennuyante et ce malgré l'ouverture du score de Kylian Mbappé, les Bleus ont montré davantage de choses en seconde période pour signer une nette victoire face à de faibles Russes. Mais les hommes de Didier Deschamps n'ont pas levé toutes les interrogations et ont fait la différence grâce aux exploits individuels de Mbappé et Pogba", analyse francetvsport.