Foot : le PSG remporte aux tirs au but la dernière édition de la Coupe de la Ligue face à Lyon (0-0, 6-5 t.a.b.)

C'était la 26e et dernière édition de la Coupe de la Ligue, qui disparaît du calendrier la saison prochaine.

Une victoire aux tirs au but. Le PSG a finalement remporté, face à Lyon, la finale de la Coupe de la Ligue, vendredi 31 juillet, au Stade de France (0-0, 6-5 t.a.b.). Les deux équipes n'ont pas pu se départager dans les 90 premières minutes et ont donc disputé une prolongation. Mais Lyonnais et Parisiens n'ont pas su trouver la faille après 120 minutes, malgré quelques tentatives de Neymar notamment. Le Lyonnais Rafael a été exclu à la dernière minute de la prolongation.

Vainqueur une semaine plus tôt de la Coupe de France, le PSG a récidivé dans la douleur, à quelques jours de son quart de finale de Ligue des champions. Le club parisien était privé de sa star Kylian Mbappé pour ce match disputé sous une chaleur écrasante, devant environ 3 500 spectateurs. Son capitaine Thiago Silva est aussi sorti en fin de rencontre après avoir subi une petite alerte à la cuisse droite. Lyon est désormais condamné à remporter la C1 pour avoir l'occasion de jouer une coupe européenne en 2020-21. C'était la 26e et dernière édition de la Coupe de la Ligue, qui disparaît du calendrier la saison prochaine.