Foot : Iker Casillas, ancien gardien emblématique de l'équipe d'Espagne, hospitalisé d'urgence après un infarctus

Son état est stable, a indiqué le FC Porto, où évolue désormais le joueur de 37 ans.

Plus de peur que de mal. Iker Casillas, gardien de but emblématique de l'équipe d'Espagne avec 167 sélections, a été hospitalisé d'urgence mercredi 1er mai après un infarctus, a indiqué le FC Porto dans un communiqué. Il se trouve désormais dans un état stable et son problème cardiaque est "résolu", précise son club (article en portugais). On ignore s'il pourra retrouver les terrains d'ici la fin de la saison.

Agé de 37 ans, Iker Casillas possède un palmarès exceptionnel : triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, il a également remporté la Coupe du monde 2010 avec l'Espagne, ainsi que les Euro 2008 et 2012, avant de laisser la place de gardien de l'équipe nationale en 2016. Il possède également cinq titres de champion d'Espagne avec le Real, et un avec le FC Porto, qu'il a rejoint en 2015.

Avec quelque 725 apparitions sous le maillot blanc, il est le deuxième joueur à avoir joué le plus de matchs avec le Real Madrid, derrière son ancien coéquipier Raúl (741 matchs).