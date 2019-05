Foot : Caen est rétrogradé en Ligue 2 tandis que Dijon jouera sa survie en Ligue 1 lors d'un barrage contre Lens

Terrible désillusion pour les Normands, doublés lors de la dernière journée de Ligue 1 par Dijon.

La dernière journée de Ligue 1 a livré son verdict, vendredi 24 mai. Battu par Bordeaux (1-0), le stade Malherbe de Caen évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Un échec pour l'emblématique entraîneur Rolland Courbis qui était venu jouer les pompiers de service sur le banc.

L'équipe de Dijon, elle, s'est offert un sursis en battant Toulouse (2-1) grâce aux deux héros de la soirée Naïm Sliti (58e) et Julio Tavares (63e). Dix-huitièmes du classement final, les joueurs d'Antoine Kombouaré joueront deux rencontres décisives contre le RC Lens. A l'issue d'un match électrique, terminé à dix contre dix, les Sang et Or sont allés s'imposer après prolongation à Troyes (2-1) lors du deuxième barrage de L2. Ils tenteront de s'offrir une place dans l'élite, quatre ans après l'avoir quittée.

De son côté, Amiens a officialisé son maintien en battant Guingamp (2-1). Soulagé, l'entraîneur Christophe Pélissier n'a pas rien dit de son avenir au club, incertain.