Foot : après de nouveaux bugs, la Ligue suspend la "goal-line technology" jusqu'à nouvel ordre

Les derniers dysfonctionnements ont été constatés, mercredi soir, lors des quarts de finale de Coupe de la Ligue, entre Amiens-PSG et Angers-Montpellier. Un homme vérifie la "goal-line technology" avant la rencontre de football Paris-Caen, le 20 décembre 2017. (FRANCK FIFE / AFP)

Il n'y aura pas de "goal-line technology" ce week-end, lors de la 20e journée de Ligue 1. La Ligue de football professionnel a décidé, jeudi 11 janvier, de suspendre "immédiatement et à titre conservatoire" le système qui permet de savoir si un ballon a franchi une ligne de but.

Il faut dire que la technologie connaît quelques bugs. Les deux derniers en date ont eu lieu, mercredi, lors des quarts de finale de Coupe de la Ligue Amiens-PSG et Angers-Montpellier. Des "dysfonctionnements" qualifiés de "graves" par la LFP. Dans le premier cas, la "goal-line technology" n'a pas fait "vibrer la montre de l'arbitre sur le but d'Adrien Rabiot". Dans le second cas, elle "a fait vibrer à tort la montre de l'arbitre alors que le ballon repris par Daniel Congré était passé loin de la ligne de but".

Ces deux anomalies sont inacceptables.le directeur général de la LFP, Didier Quilloten conférence de presse

Des critiques régulières

La société allemande, qui est prestataire en France de cette technologie, est en effet sous le feu des critiques. Une ancienne employée de GoalControl, Suzana Castaignede, a créé la polémique en octobre dernier, en expliquant dans plusieurs médias qu'il était possible de faire vibrer manuellement la montre des arbitres au cas où le ballon franchirait la ligne sans que le système ne le perçoive.

Mi-décembre, la LFP avait déjà tapé du poing sur la table après la désactivation de la GLT, "pas assez fiable", par l'arbitre de la rencontre Troyes-Amiens. A la suite de ce nouveau couac, la LFP avait averti qu'elle se réservait la possibilité de résilier le contrat avec GoalControl, prestataire en France jusqu'en 2019 alors que la société rivale britannique Hawk-Eye équipe notamment la Serie A, la Premier League et la Bundesliga. La Ligue réunira son conseil d'administration la semaine prochaine pour décider des suites à donner dans ce dossier. Cela pourrait aller jusqu'à la dénonciation du contrat.