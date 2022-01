Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid vient à bout du Barça et se qualifie pour la finale au terme d’un Clasico sublime

Après deux mois comme entraîneur du FC Barcelone, Xavi attendait impatiemment son tout premier Clasico pour se jauger et connaître enfin les hauteurs d’une telle rencontre depuis le banc de touche. Le technicien de 41 ans a été servi. Au terme d’un match exceptionnel, qui s’est disputé devant les 30 000 spectateurs du stade Roi-Abdallah de Djeddah (Arabie saoudite), le Real Madrid s’est défait du FC Barcelone en prolongations (3-2 a.p.) et rejoint la finale de la Supercoupe d’Espagne où il affrontera l’Athletic Bilbao ou l’Atlético de Madrid, qui se défient jeudi (20h).

Pour se défaire d’un Barça entreprenant et qui n’a jamais rien lâché, le Real Madrid a dû batailler. Leaders de la Liga, les joueurs de Carlo Ancelotti se savaient favoris au moment d’aborder cette demi-finale et savaient également qu’ils pouvaient compter sur leur duo infernal Vinicius-Karim Benzema. Ce fut le cas une bonne partie de la rencontre, mais c’est un autre duo, Rodrygo-Federico Valverde, avec la passe du premier pour le but du second, qui a offert la victoire et la qualification sur une contre-attaque lors de la première période des prolongations (98e).

Le Real y a toujours cru

Avant cette libération et ces dernières minutes passées à contenir des Blaugranas insistants, à l’image du double arrêt de Thibaut Courtois (101e), ce match avait été le témoin de réactions d’orgueil de la part du Barça. L’égalisation d’Ansu Fati quelques minutes avant la fin du temps réglementaire (84e), pour son premier match et son premier but depuis le 6 novembre, semblait avoir donné un avantage psychologique aux Barcelonais. Il n’en a rien été.

Repris par deux fois dans cette rencontre, les joueurs de Carlo Ancelotti n’ont jamais sombré dans le défaitisme. L’ouverture du score de Vinicius, sur une action où Benzema aura récupéré la balle puis offert l'offrande au Brésilien (25e), a parfaitement lancé le Real. C'était avant que le Barça ne revienne une première fois au score grâce à un but très chanceux de Luuk de Jong (41e). Passeur décisif sur le premier but de son équipe, "KB9" a ensuite remis le Real devant au score (72e) alors qu’il venait de trouver le poteau de Marc-André Ter Stegen, puis les gants du gardien allemand, sur deux frappes consécutives (69e, 72e).

Dembélé très remuant

Décisif, Benzema ne l’aura pas été sur le troisième but madrilène. Mais le Français, légèrement touché à l’épaule en prolongations, a une nouvelle fois été l’homme fort du Real. Dans l’autre camp, un autre tricolore s’est illustré. Joueur offensif le plus remuant du côté du Barça, Ousmane Dembélé est à l’origine du but de De Jong et sa performance dans ce Clasico devrait inciter ses dirigeants à tout tenter pour le convaincre de signer un nouveau contrat, le sien prenant fin en juin prochain.

1+1 - Karim Benzema has both scored and assisted in the same game against Barcelona for the first time in his @realmadriden career in all comps (38 appearances), becoming the first Real Madrid player to do so in #ElClasico since Sergio Ramos in May 2009. Super. pic.twitter.com/fiIMsrJayS — OptaJose (@OptaJose) January 12, 2022

Avec cette 100e victoire dans un Clasico, au terme d’une rencontre sublime de bout en bout, le Real Madrid rejoint la finale de cette Supercoupe d’Espagne. La compétition, organisée sous la forme d’un Final Four qui regroupe les deux derniers finalistes de la Coupe d’Espagne et les deux premiers du dernier championnat d’Espagne, se joue pour la deuxième fois en Arabie saoudite, après 2020. La deuxième demi-finale aura lieu jeudi soir, entre l’Athletic Bilbao et l’Atlético de Madrid. Le Real Madrid affrontera le vainqueur de cette rencontre dimanche soir, lors de la finale.