Liga : "Nous pensons qu’Ousmane Dembélé a un accord avec un autre club", affirme le président du FC Barcelone

Le dossier Ousmane Dembélé reste brûlant en Catalogne. L'ailier français fait partie des principaux joueurs en fin de contrat au terme de cette saison. Son avenir semble même s'inscrire loin du Camp Nou, a expliqué le président Joan Laporta, lors d'une conférence de presse sur la situation financière (catastrophique) de son club, mardi 1er février. "Nous pensons qu’il a un accord avec un autre club. C'est ce que son agent a insinué" a-t-il affirmé.

Le dirigeant du Barça a évoqué les dernières semaines de négociation avec le champion du monde 2018, restées infructueuses. "Nous avons proposé à Dembélé une prolongation, avec une très bonne offre. Il nous a dit que ce n'était pas une question financière. Puis il est revenu et il s’est avéré que c’était une question financière, qu’il voulait un plus important salaire", a raconté Joan Laporta. "Nous avons fait de notre mieux. Nous lui avons fait deux propositions et elles étaient bonnes. Nous sommes très surpris qu’il n’ait pas accepté."

Dembélé aurait refusé une offre en Angleterre

Ousmane Dembélé, arrivé en Catalogne en 2017 en provenance du Borussia Dortmund, aurait pu faire ses valises dès le mercato d'hiver moyennant une indemnité de transfert. "Nous avons eu une dernière offre d'un club anglais, mais Dembélé n'en a pas voulu, il a préféré rester ici pendant six mois", a précisé le patron du Barça. "Ce n’est pas bon pour le joueur ou pour le club. La position de Dembélé est difficile à comprendre."

Le joueur de 24 ans va donc rester au sein de l'effectif du Barça, en dépit d'un conflit avec ses dirigeants et d'une concurrence rude après les signatures de Ferran Torres, et d'Adama Traoré. Joan Laporta a clairement laissé entendre que le joueur, qui a l'un des plus hauts salaires du club, n'entraient plus dans les plans barcelonais. "Xavi travaille pour le présent et doit penser à la saison prochaine. Nous agirons pour le bien du club."