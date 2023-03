Foot : l'UEFA ouvre une enquête contre le FC Barcelone dans le cadre du scandale de l'arbitrage "Negreia"

Le FC Barcelone et certains de ses dirigeants ont été récemment inculpés par la justice espagnole pour corruption.

L'UEFA a annoncé, jeudi 23 mars, l'ouverture d'une enquête concernant une "éventuelle violation du cadre juridique" de l'instance par le FC Barcelone, dans le dossier du scandale d'arbitrage impliquant le club catalan, l'affaire Negreia. Le club a admis avoir versé plus de sept millions d'euros, depuis 2001, à José Maria Enriquez Negreira, ancien arbitre et ex-vice président du comité technique arbitral de la fédération espagnole de football, pour conseiller les Blaugranas sur des questions arbitrales. Le président barcelonais, Joan Laporta, a néanmoins affirmé que son club "n'avait jamais acheté l'arbitre", et Negreia nie toute faveur faite au club catalan.

Le FC Barcelone et certains de ses dirigeants ont tout de même été inculpés, le 10 mars, par la justice espagnole pour "corruption", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce" dans cette affaire de versements d'argent suspects, et Jose Maria Enriquez Negreira est également poursuivi. Un juge d'instruction a été nommé mi-mars. Ces poursuites, décidées par le parquet de Barcelone, visent le Barça en tant que personne morale, ainsi que Josep Maria Bartomeu, à la tête du club entre 2014 à 2020, et Sandro Rosell, président entre 2010 et 2014. Oscar Grau et Albert Soler, membres de l'ancienne équipe de M. Bartomeu, sont également poursuivis.