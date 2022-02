Barça-Naples : "La Ligue Europa, ce n'est pas la D3", prévient Xavi

L'entraîneur catalan entend jouer à fond la Ligue Europa, avec l'espoir de revenir le plus vite possible en Ligue des champions, et cela passe par un bon résultat contre Naples jeudi soir (18h45).

On savait depuis près de deux mois que le FC Barcelone ne serait plus de la partie en Ligue des champions, mais constater le déclassement du club catalan risque d'être étrange pour beaucoup de monde. Le Barça accueille Naples en seizièmes de finale aller de la Ligue Europa, jeudi 17 février, faisant son retour en C3 pour la première fois depuis 2003-2004.

Mais pas question de se morfondre et de prendre à la légère cette compétition pour Xavi. "Le message est clair : notre objectif principal est de revenir en Ligue des champions l'an prochain, et cette compétition est une opportunité supplémentaire d'y arriver. Il y a deux voies pour y arriver, soit par la Liga (le Barça occupe actuellement la 4e place du Championnat d'Espagne, qui attribue le dernier billet pour la C1), soit par la Ligue Europa. Et on va saisir notre chance", a prévenu le coach du Barça en conférence de presse.

18 ans que le Barça n'avait plus joué en C3

"Ce n'est pas la Ligue des champions, c'est clair, mais c'est désormais notre réalité. Donc on va jouer cette compétition à fond. Je suis très motivé, et les joueurs aussi", a souhaité rassurer le technicien blaugrana, qui s'est servi de son expérience de joueur pour appuyer ses propos. En effet, il faisait partie de la dernière équipe du Barça à avoir évolué en C3, il y a 18 ans, aux côtés de Ronaldinho et Patrick Kluivert.

Xavi célèbre après son but contre le Panionios en Coupe de l'UEFA sous les couleurs du Barça le 6 novembre 2003. (ARIS MESSINIS / AFP)

"Je me souviens que c'était très difficile. On ne l'a pas gagnée, et c'est un titre que le Barça n'a jamais gagné dans son histoire (...). La Ligue Europa, ce n'est pas la D3 ! Il y a de grandes équipes comme Séville, Villarreal, Naples... Contre Naples, ce sera une confrontation du niveau de la Ligue des champions", a-t-il prévenu.