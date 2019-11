VIDEO. "C'est encore meilleur avec du Céline Dion" : Saint-Marin, pire équipe du monde, fête son premier but en deux ans

Six ans que le public de Saint-Marin n'avait pas vu cela. La sélection de ce petit Etat enclavé dans le nord de l'Italie a inscrit, samedi 16 novembre, face au Kazakhstan, son premier but à domicile depuis septembre 2013. Tous matchs confondus, il s'agit de la première réalisation de Saint-Marin en deux ans, soit 17 matchs sans trouver le chemin des filets. Pour fêter cela, la sélection a publié une vidéo du but, "encore meilleur avec un peu de Céline Dion" en fond sonore.

The goal is even better with a little bit of Céline Dion. #SMRkaz pic.twitter.com/pTmOgY23Pl