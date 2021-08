Theo Hernandez, Moussa Diaby, Aurélien Tchouaméni et Jordan Veretout : qui sont les nouveaux Bleus sélectionnés ?

Passé l'échec de l'Euro, Didier Deschamps a décidé de renouveler en partie le groupe de l'équipe de France en faisant appel à quatre nouveaux joueurs. Theo Hernandez, Moussa Diaby, Aurélien Tchouaméni et Jordan Veretout vont ainsi rejoindre les Bleus pour les trois matchs éliminatoires pour le Mondial 2022 à venir face à la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine et la Finlande.

Theo Hernandez, l'impatient

À 23 ans, Theo Hernandez profite de la blessure de son frère Lucas, pour intégrer l'équipe de France A. L'arrière gauche de l'AC Milan connaît déjà Clairefontaine, puisqu'il a joué avec les Bleuets U18, U19 et U20. En 2017, il avait tout de même séché un rassemblement des Espoirs, sans donner d'explications, préférant partir en vacances à Marbella (Espagne).

Performant en Serie A, il espérait depuis longtemps revêtir le maillot Bleu : "Mon objectif est de continuer à travailler dur et gagner avec Milan. J'attends un appel de l'équipe de France", déclarait-il au micro de Sky Italia en mai dernier. C'est désormais chose faite : "Theo est passé par les sélections de jeunes, il sort d'une belle saison. Il a la capacité d'être important dans la phase offensive et fait partie de ces arrières latéraux qui participent beaucoup au jeu", a justifié Didier Deschamps après avoir annoncé la présence du Milanais dans la liste. La saison dernière, Theo Hernandez a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 33 rencontres de Serie A avec les Rossoneri.

Moussa Diaby, un ailier polyvalent et décisif

Formé au Paris Saint-Germain, Moussa Diaby a lui aussi connu les sélections jeunes de l'équipe de France. Depuis 2019, il évolue au Bayer Leverkusen et s'est imposé comme un cadre du club allemand. La saison dernière, il a inscrit 10 buts et délivré 15 passes décisives en 43 rencontres toutes compétitions confondues. "Diaby sort d'une très belle saison en club. Il est juste techniquement, il fait marquer et marque aussi, il est reparti sur le même niveau en ce début de saison", a déclaré Deschamps. Le sélectionneur ne s'y trompe pas : l'ailier de 22 ans compte déjà deux réalisations et une passe décisive en deux matchs de Bundesliga cette saison.

Aurélien Tchouaméni, déjà un roc

À 21 ans, Aurélien Tchouaméni va lui aussi découvrir l'équipe de France A après avoir connu toutes les sélections jeunes depuis l'âge de 16 ans. Le milieu de terrain de l'AS Monaco, au profil défensif, est devenu un élément indispensable de l'équipe de Niko Kovac. Le technicien allemand l'a titularisé lors des 7 matchs déjà disputés par le club de la principauté cette saison, depuis début août. Très athlétique, il est le joueur qui a récupéré le plus de ballons et celui qui a réussi le plus de tacles en 2021 parmi les cinq grands championnats.

Jordan Veretout, le maestro patient

Milieu de terrain polyvalent, Jordan Veretout est le plus âgé des néo-Bleus. Celui qui a été sacré champion du monde des U20 en 2013 avec les Bleuets pourrait porter la tunique de l'équipe de France A pour la première fois à l'âge de 28 ans. Formé au FC Nantes puis passé par Aston Villa, l'AS Saint-Étienne et la Fiorentina, il est depuis un an l'un des maestros de l'AS Roma. Dès sa première saison avec les Giallorossi, il a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues. Blessé en fin de saison dernière, il avait manqué le train pour l'Euro, mais est enfin sélectionné en Bleu. "On le suit depuis un bon moment. C'est un milieu de terrain plutôt complet, qui a aussi la capacité de marquer des buts. Il est assez régulier dans ses performances", a expliqué Didier Deschamps.