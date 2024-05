Euro 2025 : Ribadeira et Benyahia pour la première fois dans la liste d'Hervé Renard, Mbock préservée pour les matchs contre l'Angleterre

Deux nouveaux visages en équipe de France. Hervé Renard a fait appel à Louna Ribadeira (Paris FC) et Inès Benyahia (Le Havre) pour la double confrontation contre l'Angleterre lors des qualifications pour l'Euro 2025, le 31 mai, à Newcastle, et le 4 mai, à Saint-Etienne.

"Inès j'ai failli [l'appeler précédemment], finalement je ne l'avais pas fait. Elle a réalisé de belles performances avec Le Havre et sort d'une saison accomplie. Elle a beaucoup travaillé et développé son registre (...). Louna, cela fait un moment que je la suis. Le fait qu'Eugénie Le Sommer ne soit pas là, que Vicki Becho soit suspendue pour le premier match, ça nous permet de compter sur une deuxième attaquante capable de jouer axiale avec Marie-Antoinette Katoto. C'est une joueuse d'avenir. Je pense que c'est bien pour elle de goûter à l'équipe de France et pourquoi pas nous convaincre de l'appeler pour les Jeux olympiques", s'est justifié le sélectionneur.

Amel Majri plus dans les plans

En plus de Le Sommer, convalescente depuis son opération au genou droit, Griedge Mbock est l'autre cadre absente de la liste. Renard a refusé de donner la nature de sa blessure. "Elle est en phase de reprise. Pour ne prendre aucun risque dans ces deux matchs d'une importance capitale, c'est mieux de la laisser se préparer pour qu'elle soit remise à 100% pour les Jeux olympiques", s'est justifié le coach. Ce dernier a également décidé de se passer d'Amel Majri malgré son retour en forme : "Il faut faire des choix et ça veut dire renoncer à certaines. C'est la concurrence qui veut ça." Un déclassement évident pour elle, mais aussi pour Clara Matéo, non retenue.

Les Bleues auront encore deux matchs à disputer, après cette double confrontation, avant de faire leur entrée en lice aux Jeux olympiques le 25 juillet, contre la Suède (12 juillet), puis l'Irlande (16 juillet) à nouveau pour le compte des qualifications pour l'Euro 2025. Dans cette optique plus lointaine, elles sont idéalement lancées avec deux victoires en deux rencontres (1-0 en Suède et 1-0 contre l'Irlande).

La liste complète :

Gardiennes : Solène Durand, Pauline Peyraud-Magnin, Constance Picaud.

Défenseures : Selma Bacha, Estelle Cascarino, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Ève Périsset, Wendie Renard, Maëlle Lakrar, Thiniba Samoura.

Milieux : Grace Geyoro, Amandine Henry, Kenza Dali, Léa Le Garrec, Sandie Toletti.

Attaquantes : Sandie Baltimore, Vicki Becho, Kadidiatou Diani, Julie Dufour, Delphine Cascarino, Marie-Antoinette Katoto, Inès Benyahia, Louna Ribadeira.