Mort de Franz Beckenbauer : "C'est l'une des plus grandes légendes du football mondial", salue Bixente Lizarazu

"C'est l'une des plus grandes légendes du football mondial et pour moi c'est la plus grande légende du football allemand", a salué lundi 8 janvier sur franceinfo Bixente Lizarazu, champion du monde 1998. Le consultant foot de franceinfo réagissait à la mort de Franz Beckenbauer annoncée lundi. Deux fois Ballon d'or en 1972 et 1976, champion du monde avec la RFA en 1974 en tant que joueur puis en 1990 en tant que sélectionneur, Franz Beckenbauer s'est éteint dimanche 7 janvier à l'âge de 78 ans.

"C'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir et l'honneur de côtoyer, qui a énormément contribué à mon arrivée au Bayern Munich", a déclaré Bixente Lizarazu, qui a disputé 273 matchs avec les Bavarois en huit saisons. "C'était l'entraîneur du Bayern quand on a perdu la finale de la Coupe de l'UEFA 1996 avec les Girondins de Bordeaux contre le Bayern Munich [5-1] et il avait remarqué le petit arrière gauche qui n'était pas si mauvais", s'est souvenu l'ancien latéral de l'équipe de France (97 sélections).

"Grâce à lui, je suis arrivé au Bayern pour le bonheur qui a suivi, c'est quelqu'un de très important pour moi, qui m'a permis de vivre une aventure extraordinaire avec le Bayern", a rembobiné Bixente Lizarazu, qui a notamment remporté six fois le championnat d'Allemagne, et une fois la Ligue des Champions avec l'équipe bavaroise.

"Un modèle à tous points de vue"

L'ancien latéral de l'équipe de France de football s'est souvenu de quelqu'un "d'une classe incroyable, extrêmement sympathique", avec "toujours un mot gentil pour moi, très abordable, souriant, assez impressionnant parce qu'il avait un charisme fou : quand il était avec nous dans le bus, il avait une assurance, une sérénité, qu'il nous transmettait dans les plus grands matchs de Ligue des champions".

Bixente Lizarazu estime que Franz Beckenbauer est "le joueur de foot le plus charismatique, le plus classe", qu'il a pu rencontrer avec une "élégance folle".

"Il était très cool, du coup le contact était très facile, c'était toujours un plaisir de pouvoir discuter avec lui." Bixente Lizarazu, consultant foot de franceinfo sur franceinfo

Pour Bixente Lizarazu, cette légende du football allemand était "un modèle, un immense joueur", qui a "réussi sa carrière d'entraîneur, de consultant". Il a rappelé que Franz Beckenbauer a été "un des premiers à bien savoir gérer son image". "Pour moi, c'est un modèle à tous points de vue, il nous quitte bien trop tôt", a confié avec émotion Bixente Lizarazu.