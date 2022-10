Coupe du monde 2022 : pour Zinédine Zidane, "il faut laisser la polémique de côté"

L'ex-footballeur français Zinédine Zidane a appelé lundi 24 octobre à "laisser la polémique de côté", au sujet des controverses qui entourent l'organisation de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar. L'ancien capitaine des Bleus, champion du monde en 1998, ne partage pas les appels au boycott et a préféré souhaité "une très belle compétition à l'équipe de France" depuis le musée Grévin, à Paris où il était venu inaugurer une nouvelle statue à son effigie.

Répondant à la presse sur ces polémiques, Zinédine Zidane a estimé qu'il fallait "laisser la place au jeu et à la Coupe du monde pour tous les passionnés qui veulent voir juste du football", afin que ces derniers "passent un bon moment". "De toute façon, ce que l'on va dire sur quoi que ce soit, ça ne sera jamais juste, jamais vrai et opportun", a-t-il ajouté, en présence de ses parents, de sa femme et de ses enfants. Mais interrogé sur sa présence dans les tribunes du Mondial en novembre prochain, l'ancien numéro 10 a préféré botter en touche. "Je ne sais pas encore si j'irai au Qatar", a-t-il simplement répondu.