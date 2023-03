Football : piscine, imagerie médicale, accompagnement psychologique… Dans les coulisses du centre médical des Bleus à Clairefontaine

Il s'agit d'un outil particulièrement performant et pas seulement réservé à l'équipe de France. Le centre médical reçoit également des basketteurs et même des danseurs professionnels qui viennent s'y faire soigner.

L'équipe de France de football se prépare pour ses prochains matchs à Clairefontaine pour les qualifications à l'Euro 2024. Les Bleus jouent vendredi 24 mars contre les Pays-Bas à 20h45 au Stade de France. Dans le dispositif de préparation le centre médical joue un rôle très important. Construit en 2006, il vient d'être rénové et a reçu mardi la visite de Didier Deschamps et de son staff.

Il s'agit d'un outil particulièrement performant et pas seulement réservé à l'équipe de France. La visite commence avec le docteur Philippe Maille, directeur du centre médical: "Je vous invite à faire le tour comme ça pour voir la salle de soins". Le docteur Philippe Maille, ouvre les portes d'un bâtiment indépendant, situé entre les terrains d'entraînement et le "château", on y trouve tout ce qu'il faut pour soigner les joueurs de haut niveau. Ce centre n'est pas exclusivement réservé aux Bleus, car vingt clubs professionnels y envoient régulièrement leurs joueurs.

"On tient particulièrement au lien permanent avec les staffs de clubs." Philippe Maille, directeur du centre médical de Clairefontaine.

Dans l'équipe, trois médecins et six kinésithérapeutes se relaient toute l'année, dans un environnement dédié aux soins, mais aussi à la récupération. "Derrière vous, vous avez un grand bain froid, donc un pôle rééducation, un pôle récupération", ajoute le directeur du centre médical.

Le docteur Philippe Maille directeur du centre médical des Bleus à Clairefontaine fait la visite du lieu avec Didier Deschamps et son staff, le 21 mars 2023. (JEAN-PIERRE BLIMO/RADIOFRANCE)

Un accompagnement individualisé

Raphaël Varane a quitté Manchester pour venir s'y faire soigner pendant deux semaines juste avant le Mondial. La relation de confiance avec l'équipe médicale est d'ailleurs primordiale explique le sélectionneur Didier Deschamps."C'est une question de confiance", et cela permet "d'avoir la possibilité d'individualiser la rééducation de chacun sans négliger l'accompagnement psychologique".

Le centre médical des Bleus à Clairefontaine, le 21 mars 2023. (JEAN-PIERRE BLIMO)

Le centre possède son matériel d'imagerie médicale, mais il est aussi en relation avec l'hôpital de Rambouillet tout proche. Les médecins collaborent même avec des chercheurs, y compris à l'étranger, explique le docteur Emmanuel Orhant, directeur médical de la fédération. "Dès qu'on touche le très haut niveau, plus on est nombreux, plus on arrive à valider des choses", indique-t-il. Le centre médical de Clairefontaine soigne aussi des joueuses et des joueurs de basket, de handball, et même des danseurs et danseuses professionnelles.