Football : Philippe Diallo, président par intérim de la FFF, élu au comité exécutif de l'UEFA

Philippe Diallo a récupéré l'un des huit sièges mis au vote par l'UEFA, mercredi.

Coup double pour Philippe Diallo. Nommé président intérimaire de la Fédération française de football depuis la mise en retrait et la démission de Noël Le Graët, vendredi 28 février, il a été élu à Lisbonne, mercredi 5 avril, nouveau membre pour quatre ans du comité exécutif de l'UEFA, le gouvernement du football européen, qui sera encore dirigé pour les quatre prochaines années par Alexander Ceferin, seul candidat à sa propre succession et donc réélu à la tête de l'instance européenne.

Huit mandats (sept de 4 ans et un de 2 ans) du comité exécutif de l'instance européenne étaient remis en jeu, dont celui de Florence Hardouin, ex-directrice générale de la FFF en instance de licenciement, réservé toutefois à une femme. Traditionnellement, les cinq grandes nations du vieux continent (Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et France) siègent au Comex, ce qui rendait son élection plus évidente, mais pas totalement assurée non plus.

Un argument de poids

Ancien patron de l'Union des clubs professionnels du football (UCPF) pendant presque trente ans, Philippe Diallo, qui fêtera ses 60 ans en août, est entré à la Fédération française lors de la dernière réélection en 2021. Puis, il avait pris la succession de Brigitte Henriques, lorsqu'elle est partie pour la présidence du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), au poste de vice-président de la FFF, avant de passer président lors de la démission de Noël Le Graët. Philippe Diallo sera prolongé (ou pas) à la tête de la Fédération française de football lors de la prochaine assemblée fédérale, le 10 juin. Cette élection au Comex de l'UEFA pourrait lui donner un crédit supplémentaire.