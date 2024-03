Football : Hervé Renard annonce qu'il va quitter l'équipe de France après les Jeux olympiques

Une dernière mission avant de partir pour Hervé Renard. Après avoir pris connaissance du tirage au sort des phases de poules du tournoi de football aux Jeux olympiques, mercredi 20 mars, le sélectionneur de l'équipe de France féminine a annoncé qu'il ne rempilera pas à la tête des Bleues après le tournoi olympique de Paris 2024. "Je suis en fin de contrat au 31 août et j’ai annoncé à la fédération que je ne continuerai pas", a dévoilé depuis le siège de Paris 2024, à Saint-Denis, celui qui avait été nommé le 30 mars 2023.

"Ça ne gênera personne, surtout pas les filles, qui sont habituées à changer de coach dans leur club, a tenu à rassurer Hervé Renard. On est concentrés sur les prochains objectifs. C’est une étape, le plus important ce n’est pas qui dirige l’équipe mais ce sont les joueuses, avant le coach. Le plus important dans le football féminin (français) aujourd’hui, c’est de progresser."

"Je suis venu pour faire mieux"

Malgré la récente défaite en finale de Ligue des nations contre l'Espagne, le sélectionneur des Bleues a tenu à défendre son bilan : "Je suis venu dans le football féminin pour faire mieux que ce qui a été fait jusqu’à présent. Vous n'étiez pas totalement satisfait d’un quart de finale de Coupe du monde, j’espère que vous avez été satisfait d’une première finale sur un tournoi continental. Malheureusement on a perdu, mais on était quand même en finale."

Un peu plus tôt dans la soirée, le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, avait déjà annoncé la décision du sélectionneur dans un entretien au Figaro [article payant] : "Hervé a un contrat qui s'arrête après les JO fin août 2024 et il a fait savoir qu'il n'était pas certain du tout qu'il reste après. Il est mobilisé sur les Jeux et ensuite, il regarde pour son avenir. C'est son souhait d'aller au bout de sa mission et de ne pas la poursuivre."