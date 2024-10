Foot : la retraite internationale d'Antoine Griezmann est "forcément une page qui se tourne", estime le sélectionneur Didier Deschamps

"Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur Grizou, mon chouchou ?" Voilà comment Didier Deschamps a débuté sa réponse quand il a été interrogé sur la retraite internationale d'Antoine Griezmann, jeudi 3 octobre, à l'occasion de l'annonce du groupe France pour deux matchs de Ligue des nations. "J'ai eu une très belle discussion avec lui, mais j'avais en face de moi un Antoine qui avait bouclé la boucle dans cette réflexion qui a mis du temps, a-t-il résumé. C'est forcément une page qui se tourne."

Le sélectionneur des Bleus, qui a assuré que le joueur de Madrid "avait sa place" dans cette liste, est revenu sur le contexte de cette annonce, alors que le Mâconnais réalise un grand début de saison avec l'Atlético de Madrid. "Il a pris cette décision qu'il assume et qui lui va bien, dans le sens où ce n'est pas contraint et forcé. Ce ne s'est pas fait en deux jours, il y pensait déjà lors de la dernière compétition. Ça arrive, comme c'est arrivé à Hugo (Lloris) et Raphaël (Varane)", a-t-il expliqué.

Une question "naturelle et logique"

Didier Deschamps a notamment évoqué une usure physique et mentale du joueur, âgé désormais de 33 ans et demi. "Ce n'est pas une décision sur un coup de tête, mais après une réflexion qui a mûri et abouti, comme d'autres joueurs avant. Antoine a commencé dans le monde professionnel à 18 ans, avec des saisons bien remplies, et a été très peu blessé. Il arrive à un âge où c'est une question naturelle et logique. Avec toutes ces saisons-là, il y a une fatigue physique mais aussi psychologique. C'est sa décision, et je ne peux que le remercier de ce qu'il a pu apporter à l'équipe de France", a expliqué Didier Deschamps.

Le sélectionneur a loué l'implication du joueur, élément central de toutes les campagnes mondiales et européennes des Bleus pendant dix ans. "En ayant eu le privilège d'avoir eu Antoine depuis 2014, avec tout ce qu'il a pu faire sur le terrain et en dehors, et avoir eu une relation privilégiée avec lui, ça fait drôle évidemment, car il a été systématiquement avec nous. C'est un très bel exemple pour les jeunes à suivre, car il n'a pas eu un parcours linéaire. Sur le plan humain, c'est quelqu'un de très attachant. En équipe de France, ça n'a pas toujours été simple non plus, mais il a toujours été extrêmement généreux."

Pour combler son absence, le sélectionneur devra s'adapter pour remplacer un joueur clé, capable de jouer sur l'aile, en soutien d'un attaquant ou même au milieu comme lors de la Coupe du monde 2022. Il faudra jouer "différemment", sans "chercher son équivalent". "Ce n'est pas possible de le remplacer poste pour poste car il a eu une grande influence avec sa technique et sa capacité à répéter les efforts. Il a un registre bien spécifique qui lui permet de jouer dans différentes positions. C'est ce qui faisait de lui un joueur hors normes", a conclu Didier Deschamps.