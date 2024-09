Foot : de 2014 à 2024, les six dates marquantes d'Antoine Griezmann en équipe de France

Une décennie en Bleu. A 33 ans, Antoine Griezmann a annoncé, lundi 30 septembre, qu'il ne portera plus la tunique des Bleus, après plus de dix ans de très bons et très loyaux services. L'occasion pour franceinfo: sport de revenir sur six dates qui ont marqué l'aventure de "Grizou" avec l'équipe de France de football.

Le 5 mars 2014 : la première sélection

Antoine Griezmann est appelé pour la première fois fin février 2014 par Didier Deschamps pour un match amical face aux Pays-Bas (2-0). Une sélection qu'il doit en partie à la levée de sa suspension par la Fédération française de football (FFF), pour une virée nocturne non autorisée en boîte de nuit, alors qu'il était chez les Espoirs. Scruté par le staff de l'équipe de France depuis un certain temps, le joueur de 23 ans fait alors le bonheur de la Real Sociedad.



Et ce mercredi 5 mars sonne comme une petite revanche pour celui qui a été snobé par certains clubs français en raison de son petit gabarit. Didier Deschamps n'hésite pas à le titulariser d'emblée. Sa prestation n'est pas éblouissante, mais le joueur prend déjà rendez-vous. "Je connais mon potentiel, je peux faire beaucoup mieux, confie-t-il après le match. Une première sélection, ce n’est pas un match comme un autre. J’ai eu 10-15 minutes où j’ai eu un peu de mal à rentrer dans la partie, mais après, ça a été de mieux en mieux. Si j’ai la chance de revenir, je donnerai encore plus."

Antoine Griezmann, le 5 mars 2013, au Stade de France. (JEAN MARIE HERVIO / AFP)

Le 7 juillet 2016 : l'Euro 2016, son Euro

Première compétition majeure en Bleu et première finale. La France est battue dans l'ultime match par le Portugal (1-0), mais Antoine Griezmann a fait très forte impression. Avec six buts inscrits et deux passes décisives au compteur, le natif de Mâcon est nommé joueur de la compétition, devant un certain Cristiano Ronaldo.

Mais s'il faut retenir son meilleur match lors de cet Euro, ce sera sans doute celui de la demi-finale. Le 7 juillet 2016, l'équipe de France affronte un gros morceau : l'Allemagne, championne du monde en titre. Héroïque ce soir-là, le numéro 7 ouvre le score sur pénalty dans le temps additionnel de la première période et double la mise à 15 minutes de la fin de la rencontre. En plus d'expédier la France en finale, il devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire d'un Euro derrière Michel Platini, qui en avait inscrit neuf en 1984.

Antoine Griezmann, le 7 juillet 2016, à Marseille. (PATRIK STOLLARZ / AFP)

Le 15 juillet 2018 : Griezmann l'indispensable

Vingt ans après le sacre des Bleus face au Brésil, l'équipe de France est à nouveau championne du monde, face à la Croatie cette fois-ci (4-2), en Russie. Antoine Griezmann n'a pas marqué un doublé comme Zidane auparavant, mais il est à lui seul impliqué sur trois des quatre buts inscrits par les Bleus lors de cette finale.

Il montre d'abord la voie sur un coup franc dévié par Mario Mandzukic à la 18e minute de jeu. Il relance les Bleus sur pénalty avant la pause. Puis à l'heure de jeu, dos au but, plutôt que de se retourner et tirer, le numéro 7 français, qui place le collectif avant tout, choisit de servir Paul Pogba. A raison, le milieu inscrit le troisième but français. La France l'emporte 4-2 et Antoine Griezmann soulève la Coupe du monde.

Antoine Griezmann, le 15 juillet 2024, à Moscou. (SPUTNIK / AFP)

Mars 2023 : la déception du vice-capitanat

Après la Coupe du monde 2022 et la retraite internationale d'Hugo Lloris, se pose la question du brassard de capitaine pour Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus tranche en mars 2023 en faveur de Kylian Mbappé et intronise Antoine Griezmann en vice-capitaine. Une décision que le numéro 7 a du mal à digérer confiait-il à l'époque dans l'émission Téléfoot : "C’était dur, difficile. J’ai 32 ans, même si j’ai encore les cannes, je suis quand même sur la fin. J’ai eu un, deux jours à mal digérer."



Le Colchonero se ressaisit et remet l'équipe de France au-dessus de ses états d'âme : "Quand je suis sur le terrain, je suis heureux, c’est ce qui m’importe le plus. Maintenant, je suis à fond avec Kylian qui est notre capitaine. Je ne vais rien changer, parce que je suis comme ça."

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, le 26 novembre 2022. (FRANCK FIFE / AFP)

Le 23 mars 2024 : la blessure et première non-sélection depuis sept ans

Antoine Griezmann c'est aussi un record de longévité en équipe de France. Sa cheville droite fragilisée après une entorse, le meilleur passeur de l'histoire des Bleus doit renoncer à la tunique Bleue pour la première fois en sept ans. Le Madrilène reste donc sur une série de 84 matchs de suite depuis 2017, un record.



"Avec les qualités d'Antoine dans son registre, on ne pourra pas trouver un joueur avec ses caractéristiques. S'il a ce record de matches consécutifs, c'est qu'il a pris beaucoup de place. Quand on sait son influence, un remplacement poste pour poste est impossible ou alors, très, très difficile. On aménagera différemment", analysait alors Didier Deschamps en conférence de presse. Les Bleus ont perdu ce match amical contre l'Allemagne 2-0, avant de battre le Chili (3-2).

Le 9 juillet 2024 : Griezmann sur le banc face à l'Espagne

Baladé de poste en poste pendant l'Euro en Allemagne, Antoine Griezmann passe quelques matchs sur le banc. D'abord face à la Pologne, lors du troisième match de poules, puis surtout face à l'Espagne, son deuxième pays, en demi-finale de la compétition. Le sélectionneur des Bleus choisit de titulariser Ousmane Dembélé à sa place.

Antoine Griezmann, le 9 juillet 2024, à Munich. (TOM WELLER / AFP)

C'est la première fois depuis la Coupe du monde 2014 que le vice-capitaine n'est pas aligné d'entrée pour un match à élimination directe de l'équipe de France. "Grizou" finit par rentrer à l'heure de jeu à la droite de l'attaque. Mais la France ne trouve pas la solution et s'incline 2-1.