Foot : Antoine Griezmann, champion du monde 2018 et vice-capitaine de l'équipe de France, annonce sa retraite internationale à 33 ans

137 rencontres en Bleu, et pas une de plus. Troisième joueur le plus capé de l'équipe de France, à égalité avec Olivier Giroud, Antoine Griezmann a annoncé, lundi 30 septembre, sa retraite internationale à la surprise générale. "Après 10 années incroyables marquées par des défis, des succès, et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser la place à la nouvelle génération", affirme le champion du monde 2018 dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. L'attaquant de l'Atlético Madrid ne figurera donc pas dans la liste dévoilée jeudi par Didier Deschamps pour les matchs de Ligue des nations contre Israël, le 10 octobre, et contre la Belgique, quatre jours plus tard.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

Il n'était qu'à huit matchs d'égaler Hugo Lloris comme joueur le plus capé de l'histoire des Bleus, mais Antoine Griezmann n'atteindra pas ce record. Il rejoint à son tour le club des champions du monde 2018 qui ont annoncé leur retraite internationale, avec le gardien donc, mais aussi Steve Mandanda, Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami et Olivier Giroud. "Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu’à septembre dernier, j’ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires", déclare Antoine Griezmann.

Des derniers mois plus compliqués

Désigné comme le "chouchou du coach" Didier Deschamps par ses coéquipiers en Bleu, il a notamment disputé une série record de 84 matchs de rang en équipe de France entre août 2017 et mars 2024. En larmes après la défaite en finale de l'Euro 2016 à domicile, élément clé du succès à la Coupe du monde 2018, et replacé judicieusement au milieu de terrain lors du Mondial au Qatar 2022, il avait cependant connu des derniers mois plus compliqués. Lors de l'Euro en Allemagne cet été, il avait été positionné à des postes différents, n'avait pas eu l'impact escompté et avait fini le tournoi sur le banc de l'équipe de France.

𝑳𝒆𝒔 𝒆́𝒎𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 🥺



Grizi prend sa retraite internationale après 10 ans de bons et loyaux services.



Merci pour le velours, merci pour la passion, merci pour les souvenirs @AntoGriezmann 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/XwQ5inTyKq — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 30, 2024

Il la quitte tout de même "avec un profond sentiment de fierté et de gratitude", explique-t-il. "J’ai eu l’honneur de représenter notre pays et la chance de vivre des moments extraordinaires comme celui de devenir champion du monde. Je continuerai à suivre les Bleus avec passion et à soutenir cette équipe qui m’a tant donné. Je suis convaincu que l’avenir est prometteur et j’ai hâte de voir la prochaine génération briller", poursuit celui qui a inscrit 44 buts avec la sélection nationale.