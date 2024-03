Euro 2025 : Wendie Renard de retour, Clara Mateo et Amel Majri absentes... La liste de l'équipe de France pour les premiers matchs de qualifications

Les Bleues d'Hervé Renard affrontent l'Irlande et la Suède, en avril, pour le début de leur campagne de qualifications au prochain Euro.

Un grand retour et un groupe inchangé. Le sélectionneur de l'équipe de France Hervé Renard a dévoilé, jeudi 28 mars, son groupe pour les premiers matchs de qualifications à l'Euro 2025. Les Bleues enregistrent le retour de leur capitaine, Wendie Renard, absente de la dernière liste pour une blessure à la cuisse. Après trois mois de convalescence, la Lyonnaise a fait son retour sur les terrains mi-mars, pour le quart de finale aller de Ligue des champions contre Benfica.

"On a tendance à s'apercevoir que les gens nous manquent quand ils sont absents, son absence a été marquante et importante", a expliqué Hervé Renard. "Elle a une personnalité exceptionnelle, avec un charisme qui me fait penser aux meilleurs joueurs que j'ai eus dans le football masculin. Le simple fait qu'elle soit là, ça veut dire beaucoup pour nous."

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐄𝐒



Les 24 joueuses sélectionnées par Hervé Renard pour les deux premières rencontres de qualifications à l'EURO 2025



5 avril

9 avril

Hervé Renard a également rappelé une très grande majorité des joueuses convoquées en février pour le Final Four de la Ligue des nations, dont la jeune défenseure parisienne Thiniba Samoura. Il pourra notamment compter sur deux attaquantes en pleine forme, les Lyonnaises Kadidiatou Diani et Delphine Cascarino, auteures chacune d'un doublé mercredi soir en quart de finale retour de Ligue des champions.

Mais il a décidé de se passer d'Amel Majri et de Clara Mateo. "Je pense que c'est important d'alterner, de ne pas prendre toujours les mêmes joueuses, ça peut faire du bien à tout le monde", s'est-il justifié. "C'est peut-être un peu plus difficile de regarder ses collègues à la télé, mais peut être que ça peut donner encore plus de motivation. C'est un message, mais c'est un message qu'il faut bien entendre."

Demi-finalistes de la dernière édition, les Bleues démarrent leur campagne de qualifications pour l'Euro 2025, qui se joue dans un peu plus d'un an en Suisse (2-27 juillet). Placées dans le groupe A3 avec l'Angleterre, la Suède et l'Irlande, elles reçoivent les Irlandaises à Metz le vendredi 5 avril pour la première journée, avant de se déplacer à Göteborg le mardi 9 avril. Seules les deux premières équipes du groupe décrocheront leur billet pour le tournoi.

La liste des Bleues

Solène Durand, Pauline Peyraud-Magnin, Constance Picaud - Estelle Cascarino, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Maëlle Lakrar, Griedge Mbock, Eve Périsset, Wendie Renard, Thiniba Samoura - Selma Bacha, Sandy Baltimore, Kenza Dali, Grace Geyoro, Amandine Henry, Léa Le Garrec, Sandie Toletti - Kadidiatou Diani, Julie Dufour, Marie-Antoinette Katoto, Eugénie Le Sommer, Delphine Cascarino, Vicki Becho.