Eliminatoires de l'Euro 2025 : tirage difficile pour les Bleues avec l'Angleterre, championne d'Europe, et la Suède, vice-championne olympique

Finaliste de la Ligue des nations fin février, l'équipe de France connaît désormais son parcours pour s'ouvrir les portes de la phase finale de l'Euro 2025, en Suisse (du 2 au 27 juillet). Le tirage au sort des éliminatoires a été effectué, mardi 5 mars, à Nyon (Suisse). Les joueuses de Hervé Renard auront pour adversaires les Anglaises, championnes d'Europe en titre, les Suédoises, vice-championnes olympiques en titre, et l'Irlande. C'est sans nul doute le groupe le plus relevé. "C’est un grand défi qui nous attend pour tenter de décrocher cette qualification avant le début des Jeux olympiques", a réagi le sélectionneur sur le site de la Fédération française (FFF).

Grâce à leur parcours en Ligue des nations, les Bleues faisaient pourtant partie du chapeau 1 de la Ligue A, en compagnie de l'Espagne (victorieuse de la Ligue des nations), de l'Allemagne et des Pays-Bas (les demi-finalistes). Les Espagnoles, championnes du monde en titre, joueront pour leur part les Danoises, les Belges et les Tchèques, alors que les Néerlandaises croiseront la route les Italiennes, les Norvégiennes et les Finlandaises. Enfin, l'Allemagne sera opposée à l'Autriche, la Pologne et l'Islande.





La phase de qualification se déroule, d'avril à juillet, selon le même format que la Ligue des nations, à savoir que les équipes sont réparties en trois ligues (16 équipes dans la A et dans la B, 19 dans la C). Les Bleues devront finir parmi les deux premières équipes de leur groupe de quatre de la Ligue A afin d'être directement qualifiées pour la phase finale de l'Euro. Si elles finissent à la 3e ou à la 4e place de leur groupe, les Françaises devront en passer par des barrages (de septembre à décembre). Elles croiseraient alors une équipe de la Ligue C lors d'un premier tour, puis une équipe de la Ligue B dans un deuxième. Sept équipes seront qualifiées via ces barrages pour le championnat d'Europe en Suisse.