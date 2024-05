Euro 2024 : le retour de N'Golo Kanté, la confiance accordée à Bradley Barcola et Randal Kolo Muani... Didier Deschamps explique ses choix

A un mois et un jour de l'entrée en lice des Bleus à l'Euro contre l'Autriche, l'heure était aux convocations, jeudi 16 mai, pour Didier Deschamps. Le sélectionneur a dévoilé la liste des 25 joueurs qui s'envoleront pour l'Allemagne, même si cette liste peut toujours être modifiée avant d'être envoyée officiellement à l'UEFA le 7 juin. Surprise, N'Golo Kanté fera son retour avec les Bleus deux ans après sa dernière sélection, tout comme Ferland Mendy. Didier Deschamps a expliqué ses choix en conférence de presse.

N'Golo Kanté "a retrouvé toutes ses capacités physiques"

Le champion du monde 2018 n'avait plus été sélectionné depuis juin 2022. Victime d'une longue blessure aux ischios-jambiers, N'Golo Kanté n'avait pas pu disputer la Coupe du monde au Qatar, mais fait son retour dans la liste de Didier Deschamps. Un retour surprise puisqu'il a depuis rejoint l'Arabie saoudite et Al-Ittihad, dans un championnat moins regardé et moins réputé. "Je peux comprendre les supporters qui n'ont pas forcément suivi le parcours de N'Golo, qui est sorti d'une saison où il a très peu joué en 2022-2023. Mais il fait une saison complète, à plus de 40 matchs, certes pas en Europe, mais il a retrouvé toutes ses capacités physiques. Par son vécu et ses expériences, je suis convaincu que l'équipe de France sera plus forte avec lui", a expliqué le sélectionneur sur TF1.

En l'appelant, Didier Deschamps a aussi fait une petite entorse à son habitude de ne pas rappeler des joueurs qui pourraient être amenés à avoir un statut moins important que lors de leur dernière sélection. "Mais 'NG', peu importe la situation, il n'y a jamais de problème. Au-delà de ses compétences footballistiques, c'est un ange. Il n'a pas de garanties [d'être titulaire]. Il aura la place qu'il méritera ou que je lui donnerai. Il a un statut, ça pèse, mais avec 'NG', ça va tout le temps", a assuré le sélectionneur.

Bradley Barcola, comme une évidence

De plus en plus décisif avec le PSG (trois passes décisives et deux buts sur les derniers matchs de Ligue 1 qu'il a disputés), Bradley Barcola est sélectionné pour la première fois en équipe de France. "Il aurait déjà pu être là au mois de mars, mais j'estimais que tout venait peut-être très vite. Depuis, il a fait d'autres choses, il a confirmé", a affirmé Didier Deschamps. Le sélectionneur a aussi assuré que sa décision avait été prise avant son très bon match contre Nice, mercredi, au cours duquel il a marqué un but et réalisé une passe décisive. "Il a cette capacité de fulgurance, de créer des différences par le dribble, la vitesse, de marquer des buts aussi. Avec le temps, il gagne en efficacité. Il a aussi un bon volume et une bonne capacité à faire des efforts", a détaillé Didier Deschamps.

Ferland Mendy aurait été sélectionné même sans la blessure de Lucas Hernandez

Le Madrilène, qui n'a plus porté le maillot bleu depuis l'automne 2022, fait lui aussi son retour. Mais alors que les observateurs pensaient qu'il palliait la blessure de Lucas Hernandez, Didier Deschamps leur a donné tort : "Si Lucas Hernandez avait été là, Ferland Mendy aurait été là aussi parce que je considère que Lucas est plus un défenseur central". Récemment sacré champion d'Espagne avec le Real Madrid, son repositionnement plus défensif cette saison a été apprécié par le sélectionneur. "Il a eu pas mal de blessures, mais il a évolué dans son jeu, qui était surtout porté offensivement. Et en ayant Rodrygo, Bellingham et Vinicius devant lui, il les double beaucoup moins et il a gagné en qualités défensives. Il est capable aussi de pouvoir se projeter, donc il est à sa place de par ce qu'il réalise avec son club", a justifié Didier Deschamps.

Randal Kolo Muani a toujours la confiance de Didier Deschamps

Lui est plus en difficulté dans son club, mais est toujours convoqué avec les Bleus. Randal Kolo Muani, auteur de neuf buts en 39 matchs avec Paris et assez peu titularisé par Luis Enrique, conserve la confiance de Didier Deschamps, qui n'oublie pas qu'il a inscrit un but et délivré une passe décisive contre le Chili en mars. "Sur le temps de jeu, je pense que chacun a sa propre analyse. Vous êtes peut-être sévères, il ne fait pas tout bien, il n'est pas dans un climat de grande confiance, par son transfert aussi, mais il ne faut pas oublier d'où il vient. Il était déjà dans cette situation au mois de mars, ce qui ne l'a pas empêché de faire un très bon match", a expliqué "DD" tout en le comparant à Olivier Giroud, longtemps sélectionné alors qu'il n'avait plus beaucoup de temps de jeu à Chelsea.

Des blessés qui devraient être remis sur pied

Didier Deschamps a fait le choix de ne convoquer que 25 joueurs alors qu'il avait la possibilité d'en appeler 26, et ce malgré les blessures de Mike Maignan (adducteur), Aurélien Tchouaméni (fracture de fatigue au pied gauche) et Kingsley Coman (adducteur). "S'ils sont là, c'est que je considère qu'ils seront tous disponibles pour le premier match, a-t-il assuré sur TF1, avant de développer en conférence de presse. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, il y a une réserve par rapport à l'aspect médical, mais Mike a repris les séances d'entraînement spécifique. Pour Aurélien, il y a une phase de cicatrisation, il sera avec son club pour la finale de Ligue des champions et nous rejoindra après. Et Kingsley est en phase de réathlétisation. Si tout se passe bien, il sera avec nous au début du stage." Des joueurs d'une pré-liste se tiennent tout de même prêts à remplacer d'éventuels blessés, mais avec ce groupe de 25 joueurs, et selon leur polyvalence, Didier Deschamps affirme avoir fait en sorte d'avoir "trois options à chaque poste".