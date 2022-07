Euro 2022 : "On a grandi et on va continuer à grandir", les Bleues et leur entourage restent philosophes malgré l'élimination

Après leur défaite mercredi 2-1 en demi-finale de l'Euro féminin de football face à l'Allemagne, les joueuses de l'équipe de France font le bilan à chaud. Entre déception et espoir pour le Mondial-2023, les Bleues peuvent compter sur la fierté de leurs proches et le soutien de la sélectionneuse, Corinne Diacre.

Les Bleues n'iront pas en finale de l'Euro féminin de football. Les Françaises ont été battues mercredi soir par l'Allemagne, 2 buts à 1 dans le stade de Milton Keynes en Angleterre. Certes, les Allemandes sont huit fois titrées dans cette compétition, mais cette défaite a un goût amer pour les joueuses de Corinne Diacre.



>> Euro 2022 : la défense tricolore trop tendre, Kadidiatou Diani esseulée en attaque... Les notes des Bleues face à l'Allemagne

Déception et sévérité

Ce sont d'abord les Bleues qui sont les plus sévères avec elles-mêmes dès le coup de sifflet final, à commencer par l'attaquante Clara Matéo. "C'est vraiment la déception qui prime. On avait tout pour aller loin."

"C'est dommage qu'avec le potentiel qu'on a, on n'arrive pas encore à mieux jouer ensemble pour faire briller un peu plus ce maillot." Clara Matéo, attaquante de l'équipe de France franceinfo

Dans le public venu voir les Bleues en Angleterre, Pascale regrette certains choix de la sélectionneuse. "Quand vous voyez que Katoto est blessée, qu’il n’y a personne pour la remplacer sur une liste de 23 joueuses, il y a quand même moyen de se poser quelques questions. pour ne pas les citer Amandine Henry ou Eugénie Le Sommer. Ces personnes-là auraient fait la différence", regrette-t-elle.

L'intéressée le concède : la marche était peut-être un peu trop haute pour l'équipe de France. "Il nous faut encore un peu de temps. Ce soir, ce n'était pas notre soir. Cette compétition, c'était peut-être pas la nôtre", estime Corinne Diacre.

Indulgence et espoirs

Les proches des Bleues sont les premiers à être fiers d'elles et à saluer leur performance. Pour la première fois, elles sont arrivées à aller au-delà des quarts de finale d'un Euro. La tante d'Ella Pallis a été "émerveillée". "Inoubliable ! Incroyable ! Les filles ont travaillé dur !", s'exclame-t-elle, malgré la défaite. Pour le père de la capitaine Wendie Renard, la victoire n'est pas passée loin. "On avait tout : les coups de tête, les coups francs... mais on n'avait pas de chance aujourd'hui. Non, pas de chance." L'oncle de Grace Geyoro est très optimiste pour la suite. "Elle nous a fait rêver jusqu'au bout. Qu’elle lâche pas, elle a encore l'avenir devant elle ! Et elle va nous la ramener, cette médaille, un jour."

Grace Geyoro, justement, garde le moral pour la suite malgré la défaite. "On a grandi, on va continuer à grandir aussi."

"C'est avec les échecs aussi qu'on continue à apprendre. On est tombé face à une équipe qui avait de l’expérience aussi. Mais voilà, on est très positive pour la suite". Grace Geyoro, joueuse de l'équipe de France franceinfo

La suite, c'est justement ça que vise la sélectionneuse, Corinne Diacre. "La fondation est solide. On a bâti quelque chose d'important donc c'est de bon augure pour la suite." Le président de la Fédération Française de Football, Noël le Graët, avait affirmé avant cet Euro qu’il reconduirait probablement Corinne Diacre jusqu’au mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.