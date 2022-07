Euro 2022 : Geyoro sensationnelle, Diani et Cascarino intenables... Les notes des Bleues face à l'Italie

Pour son match d'ouverture dans cet Euro 2022 qui se déroule en Angleterre, la France a surclassé l'Italie sur le score de 5 à 1, dimanche 10 juillet. Face à une Squadra Azurra complètement dépassée, les Bleues, Grace Geyoro en tête, ont été largement dominatrices et prennent déjà une option pour la qualification en quarts de finale.

Pauline Peyraud-Magnin : 6

Elle a sauvé les Bleues d'entrée de jeu. Dès la troisième minute, Pauline Peyraud-Magnin a remporté son duel face à Barbara Bonansea en repoussant la tentative transalpine du pied. Impériale dans les airs par la suite et malgré un but encaissé sur une tête de Martina Piemonte, elle a été rassurante pour sa première dans une grande compétition, notamment en fin de match face à l'attaquante italienne qui est passée proche d'un doublé.

Eve Perisset : 5,5

Elle a longtemps été dans l'ombre de Kadidiatou Diani et a surtout été à l'oeuvre défensivement. Agressive à la récupération, elle aurait pu être décisive à la demi-heure de jeu si Diani avait remporté son duel après l'ouverture astucieuse de la latérale de Chelsea.

Aïssatou Tounkara : 4

Sans les égarements de l'attaque italienne, la note aurait pu être plus salée pour les Bleues au vu de la prestation défensive d'Aïssatou Tounkara. Prise sur son alignement à plusieurs reprises, elle a couvert les attaquantes transalpines. Son association avec Wendie Renard est le seul point noir de la rencontre.

Wendie Renard : 5

La capitaine des Bleues a mis quelques minutes à entrer dans son match et une erreur de relance aurait pu être fatale sans un arrêt de grande classe de sa gardienne. Elle a été une nouvelle fois prise à défaut alors qu'elle était au marquage de Piemonte sur le seul but italien. Offensivement, elle a régalé avec ses transversales lumineuses tout au long de la rencontre.

Sakina Karchaoui : 5,5

La joueuse du PSG a montré deux visages dans cette rencontre. En première période, son duo avec Cascarino sur l'aile gauche a été excellent et a mis à mal la défense transalpine. Agressive à la récupération, elle n'a rien laissé passer sur son côté. Après la pause, elle a été à l'image de l'équipe, plus empruntée et coupable de quelques erreurs défensives. Mais le résultat était déjà assuré.

Charlotte Bilbault : 6

Avec Sandie Toletti en métronome à ses côtés, Charlote Bilbault a régné sur le milieu de terrain. Agressive à la récupération, elle n'a pas laissé respirer les milieux de terrain adverses.

Grace Geyoro : 8

Les Italiennes avaient décidé de bloquer Grace Geyoro avec des prises à deux au milieu. Alors la milieu relayeuse du PSG a décidé de jouer un cran plus haut sur le terrain et a été à la finition de nombreuses actions en première période. Avec succès. La Française a signé un triplé en 45 minutes, du jamais-vu dans l'histoire de l'Euro. Remplacée par Kenza Dali (68e).

5/3 - La France est la 1re équipe de l'histoire de l'EURO à marquer 5 buts avant la mi-temps, tandis que Grace Geyoro est la 1re joueuse de l'histoire du tournoi à réaliser un triplé en 1re période. Explosif. #WEURO2022 #FRAITA pic.twitter.com/tQpoFSQ8Zb — OptaJean (@OptaJean) July 10, 2022

Sandie Toletti : 6,5

La véritable métronome au milieu. Par son alignement et sa qualité de passe, elle a régulé le jeu des Bleues durant la première période, avant de contrôler après la pause. Elle est notamment passeuse décisive pour Grace Geyoro pour son troisième but du match.

Delphine Cascarino : 7

Révélée lors du Mondial 2019 avec les Bleues sur son côté gauche, l'explosive Delphine Cascarino a ajouté l'efficacité à sa palette de jeu. Elle a d'abord fait briller Marie-Antoinette Katoto qui a manqué le but du break à la 14e minute, avant de passer près d'ouvrir le score sur un centre de Diani quelques minutes plus tard. Mais on retiendra surtout son missile en dehors de la surface peu avant la mi-temps qui a transpercé la portière transalpine. Touchée à un genou, elle a été remplacée par Melvine Malard (68e).

Delphine Cascarino et Charlotte Bilbault fêtent le troisième but français, le 10 juillet 2022, lors de l'Euro. (FRANCK FIFE / AFP)

Marie-Antoinette Katoto : 6

Elle a parfaitement débuté la rencontre. En renarde des surfaces, elle a su reprendre un centre repoussé de Diani pour marquer le deuxième but français. Elle a cependant été beaucoup plus discrète par la suite, laissant toute la lumière à l'intenable Grace Geyoro. Remplacée par Ouleymata Sarr (78e).

Kadidiatou Diani : 7,5

Derrière Grace Geyoro, elle a été l'arme principale des Bleues sur le front de l'attaque. Elle a multiplié les centres et les percées dévastatrices, et est notamment à l'origine du premier but de Geyoro. Proche de marquer avant la mi-temps, elle a été remplacée par Selma Bacha (78e) qui a sauvé sur sa ligne une frappe de Martina Piemonte en fin de match.

Corinne Diacre : 7

Face à la 14e nation mondiale, la sélectionneuse française a parfaitement fait déjouer les Italiennes avec un bloc haut et une agressivité permanente à la récupération de toute l'équipe, qui a complètement étouffé la formation transalpine. Elle a ensuite géré la deuxième période en faisant sortir rapidement ses principales joueuses.