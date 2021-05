Euro 2021 : l'Espagne convoque le Français Aymeric Laporte, mais pas le capitaine Sergio Ramos

Aymeric Laporte participera bien à l'Euro 2021, mais pas avec l'équipe de France. Naturalisé espagnol le 11 mai dernier via une procédure express, le défenseur central de 26 ans, né à Agen, a - comme attendu - cédé aux avances de la sélection espagnole qui le courtisait depuis des années. Appelé en équipe de France en août 2019 pour affronter l'Albanie et Andorre en éliminatoires de l'Euro 2020, il n'avait pas disputé la moindre minute à cause d'une blessure.

Jamais rappelé par Didier Deschamps, le Basque restait donc éligible à une autre sélection nationale, lui qui a quitté Bayonne pour Bilbao en 2010, à ses 16 ans. Attendue, la convocation d'Aymeric Laporte masque une énorme surprise : l'absence de Sergio Ramos de cette liste de 24 joueurs. Capitaine du Real Madrid et surtout de l'Espagne, le défenseur de 35 ans (180 sélections, 23 buts) paye son manque de rythme au terme d'une saison à 21 matchs, minée par les blessures.

À noter également l'absence de Marco Asensio et Isco, ce qui signifie que le Real Madrid ne comptera aucun joueur dans les rangs de la Roja pour cet Euro. Le Parisien Pablo Sarabia sera en revanche au rendez-vous. Dans le groupe E, l'Espagne affrontera la Suède, la Pologne et la Slovaquie.

La liste des 24 :

Gardiens : David De Gea (Manchester United), Unai Simon (Athletic), Robert Sanchez (Brighton)

Défenseurs : Jordi Alba (FC Barcelone), Aymeric Laporte (Manchester City), Éric Garcia (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds), Cesar Azpilicueta (Chelsea), José Gaya (Valence CF), Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Milieux : Sergio Busquets (FC Barcelone), Rodri (Manchester City), Pedri (FC Barcelone), Thiago Alcântara (Liverpool), Koke (Atlético de Madrid), Fabian Ruiz (Naples)

Attaquants : Dani Olmo (RB Leipzig), Alvaro Morata (Juventus), Ferran Torres (Manchester City), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Adama Traoré (Wolverhampton), Pablo Sarabia (PSG)

