Euro 2021 – Hongrie-France : les Bleus qualifiés si...

Objectif huitièmes de finale. Après leur victoire inaugurale face à l'Allemagne (1-0), les champions du monde se déplacent en Hongrie pour leur deuxième match de poules, ce samedi 19 juin (15 heures). Ils pourraient d'ores et déjà valider leur ticket pour les huitièmes de finale à l'issue de ce match. Mais la qualification ne serait pas synonyme de relâche pour les Bleus.

Ils sont qualifiés si...

Ils gagnent contre la Hongrie. Ce serait évidemment l'option la plus simple et la plus favorable pour les Bleus. Si l'équipe de France l'emporte face à la Hongrie, elle sera assurée de filer en huitièmes de finale peu importe le résultat d'Allemagne-Portugal. Car avec six points, les Bleus termineront dans le pire des cas parmi les quatre meilleurs troisièmes de groupe.

Une victoire serait également bienvenue dans la quête de la première place, qui leur permettrait d'affronter en huitièmes de finale une équipe classée 3e de sa poule. Le futur adversaire serait alors parmi le groupe A (Suisse, Pays de Galle, Turquie), le groupe B (Finlande, Danemark, Russie), ou le groupe C (Ukraine, Autriche, Macédoine du Nord).

Ils sont qualifiés parmi les deux premiers si...

La France gagne et l'Allemagne ne bat pas le Portugal. Outre la qualification, les Bleus peuvent également s'assurer de terminer dans les deux premiers du groupe F. Il faudra pour ça une victoire contre la Hongrie, ainsi qu'une défaite ou un nul de l'Allemagne contre le Portugal. Deuxièmes, les Bleus affronteraient alors le vainqueur du groupe D, l'Angleterre ou la Tchéquie. Surtout, ils éviteraient les Pays-Bas et la Belgique, adversaires potentiels du 3e du groupe.

Le match nul entre le Portugal et l'Allemagne représenterait le meilleur scénario en vue du dernier match de poule face au Portugal. Avec deux points de marge, les Bleus n'auraient plus besoin que d'un match nul mercredi 23 juin pour s'assurer la première place. Une victoire du Portugal face à l'Allemagne ramènerait la sélection lusitanienne à six points, à égalité avec les Bleus.

Ils devront patienter si...

Les Bleus ne battent pas la Hongrie. Bien embarqués, les Bleus pourraient soudainement tanguer. En cas de défaite, tout restera possible pour l'équipe de France, de la première à la dernière place. Un nul assurerait au pire la troisième place, l'Allemagne et la Hongrie s'affrontant lors de la dernière journée. Tout se jouerait alors sur la dernière rencontre, face au Portugal.