Étincelants, décevants, en manque de rythme… quel est l’état de forme des Bleus avant leur rencontre face à la Bosnie ?

Alors que certains cadres des Bleus comme Kylian Mbappé et Karim Benzema se sont déjà montrés décisifs, d'autres joueurs sélectionnés par Didier Deschamps ont peu de temps de jeu dans les jambes en ce début de saison. Si N'Golo Kanté a rejoint Clairefontaine, il est tout de même incertain pour les prochaines rencontres après être sorti blessé à la cheville à la mi-temps de Liverpool-Chelsea. Les Bleus affrontent la Bosnie-Herzégovine en match éliminatoire pour le Mondial 2022 mercredi soir à 20h45.

À l'image de Pogba, Mbappé et Benzema, ils sont étincelants

En Premier League, Paul Pogba porte Manchester United en ce début de saison. Le Français est devenu le premier joueur de l’histoire du championnat anglais à compter 5 passes décisives lors des 2 premiers matchs de son équipe sur une même saison grâce à ses offrandes face à Leeds (4 passes décisives) et Southampton (1). En Bundesliga, le néo-Bleu Moussa Diaby a tapé dans l’oeil de Didier Deschamps en confirmant sa bonne saison passée avec 2 buts et une passe décisive lors des 3 premiers matchs de Bundesliga du Bayer Leverkusen. Karim Benzema est aussi en grande forme. Le capitaine du Real Madrid compte déjà deux buts et trois passes décisives. Dans le même temps et malgré les rumeurs de transfert qui l’ont entouré, Kylian Mbappé se montre indispensable pour le PSG, avec ses trois réalisations et deux offrandes lors des 4 premières journées de Ligue 1.



En Serie A, Jordan Veretout marche sur l’eau avec la Roma. Le maestro du club de la capitale italienne est déjà auteur de 3 buts et 1 passe décisive en championnat. Très influent dans le coeur du jeu, il a participé activement à la qualification de son équipe en Ligue Europa Conférence.

12 - Jordan Veretout a inscrit 12 buts en Serie A depuis le début de la saison dernière, plus que tout autre milieu français des 5 grands championnats sur la période. Maestro. pic.twitter.com/ApyI3OgeIl — OptaJean (@OptaJean) August 26, 2021

Ils connaissent un bon début de saison

Dans les buts, les trois gardiens retenus par Didier Deschamps effectuent un bon début de saison. Hugo Lloris a gardé la cage de Tottenham inviolée lors des 3 premiers matchs de Premier League et en Italie, Mike Maignan est déjà adulé par les tifosi de l’AC Milan.

Son coéquipier Theo Hernandez réalise lui aussi un bon début de saison et a pris part aux deux victoires des Rossoneri en Serie A, pendant que son concurrent à gauche, Lucas Digne se montre performant avec Everton. En Espagne, Jules Koundé a participé aux deux premières victoires de Séville, mais n’était pas dans l’effectif le week-end dernier alors que son nom était associé à un potentiel transfert. Presnel Kimpembe, titulaire et capitaine du PSG lors des trois premières journées, n’a pas pu empêcher le club de la capitale d’encaisser 5 buts malgré les victoires des Rouge et Bleu.

Au milieu de terrain, Thomas Lemar était titularisé lors des 3 premières journées par Diego Simeone et a délivré une passe décisive face au Celta Vigo. À Monaco, Aurélien Tchouaméni est l’un des meilleurs Monégasques depuis le début de la saison. Il est devenu un élément indispensable pour Niko Kovac, qui l’a aligné dans son 11 de départ à chacune des huit rencontres du club de la principauté au mois d’août. Son compère d’attaque, Wissam Ben Yedder a cru pouvoir qualifier l’ASM en Ligue des Champions avec ses deux buts face au Shakhtar Donetsk lors du barrage retour, mais Monaco a finalement été éliminé aux tirs aux buts.



Ils réalisent un début de saison en demi-teinte

Lors de sa seule titularisation de la saison avec Manchester United, Anthony Martial a réalisé une prestation décevante face à Southampton. En attaque également, malgré les 2 victoires en 3 rencontres du Barca, Antoine Griezmann est à la peine depuis le début de la saison. Il n’a inscrit aucun but ni réalisé aucune passe décisive et aucun tir cadré. Son influence est donc très limitée et le départ de Lionel Messi ne semble pas l’avoir libéré. Enfin à Lyon, Léo Dubois est en difficulté avec l’OL, qui réalise un début de saison décevant avec une défaite, deux nuls et une victoire.

Ils manquent de rythme

Plusieurs Bleus ont très peu joué depuis le début de la saison. C’est le cas de Corentin Tolisso, utilisé seulement 24 minutes par Julian Nagelsmann au Bayern Munich en trois matchs de Bundesliga. En Bavière toujours, une contusion à un muscle fessier a privé Kingsley Coman de deux matchs.

Du côté des défenseurs, Clément Lenglet, qui remplace Dayot Upamecano blessé, n’est plus titulaire du côté du FC Barcelone. Il a profité de la suspension d’Eric Garcia pour disputer le dernier match face à Getafe. Kurt Zouma, tout juste transféré à West Ham, n’a disputé que la Supercoupe d’Europe avec Chelsea. Et Raphaël Varane n'a disputé qu'un match avec son nouveau club, Manchester United, durant lequel il a tout de même délivré une passe décisive.

Enfin en Italie, Adrien Rabiot n’a disputé que 55 min face à Empoli, pour une défaite de la Juventus, car il était blessé pour l’ouverture de la saison.