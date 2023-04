Equipe de France : Wendie Renard capitaine, un bébé à Clairefontaine, ses premiers pas... Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse d'Hervé Renard

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine a accueilli les joueuses pour le premier jour de stage des Bleues, lundi, avant leur match amical contre la Colombie, vendredi.

Il y avait des airs de rentrée des classes, lundi 3 avril, à Clairefontaine. Les Bleues ont découvert leur nouveau sélectionneur, Hervé Renard, fraîchement nommé, avant de s'entraîner en vue de leur premier match amical de ce rassemblement, contre la Colombie, vendredi (21h10) avant un second face au Canada mardi. Le technicien n'a pas perdu de temps pour s'entretenir avec son groupe et nommer sa capitaine, Wendie Renard. Il a livré ses premières impressions en conférence de presse.

Wendie Renard retrouve le brassard

Leader de la fronde contre Corinne Diacre, Wendie Renard s'était mise en retrait de l'équipe de France le temps qu'un nouveau sélectionneur soit nommé. Les joueuses ont rapidement obtenu gain de cause et la Lyonnaise a été convoquée par Hervé Renard, qui a choisi de lui redonner le brassard de capitaine "à l'unanimité", avec Grace Geyoro et Eugénie Le Sommer comme vice-capitaines.

Le sélectionneur s'est entretenu avec les trois joueuses pour leur faire part de son choix et obtenir leur accord. "Je préfère toujours en parler d’abord aux joueuses, pour avoir leur adhésion totale, je suis ravi qu’elles aient accepté. Maintenant chacun doit tenir son rôle, qu’on soit sur le terrain ou en dehors, car la vie de groupe est importante pour le mener vers un succès", a-t-il commenté.

Ses premiers pas à Clairefontaine

Hervé Renard découvre, émerveillé, le château de Clairefontaine, depuis dimanche : "C'est la première fois que j'y mets les pieds. J’ai passé mes diplômes d’entraîneurs et j’ai été international jeune, mais il y a très longtemps vu mon âge avancé (rires). Donc je n’avais pas eu la chance de connaître Clairefontaine". Soulignant la qualité des installations, Hervé Renard s'est décrit "comme un petit enfant qui rêve encore un peu", et qui "mesure sa chance d'être ici". En tant que sélectionneur, il a naturellement hérité de la même chambre que Didier Deschamps. "Je vais essayer de la tenir correctement parce qu’il est là depuis tellement longtemps qu’elle lui est presque attribuée", a-t-il plaisanté.

Plus sérieusement, Hervé Renard a annoncé avoir convoqué ses joueuses dans une réunion pour leur présenter les règles de vie du groupe, avant le repas, puis une séance d'entraînement "précédée d'une petite séance vidéo pour mettre quelques actions offensives en place". Sur le plan sportif, il a assuré "qu'il faudra donner l'opportunité à pas mal de joueuses de se montrer" sur les deux matchs amicaux de ce rassemblement, même s'il ne pourra pas "donner leur chance à toutes".

Amel Majri accompagnée de sa petite fille

Pour la première fois, une joueuse est autorisée à venir accompagnée de son enfant à un rassemblement international, une pratique courante au sein de la sélection américaine. Amel Majri, première internationale française en activité à tomber enceinte, est arrivée à Clairefontaine en compagnie de sa petite fille de neuf mois.

"Dans les plus grandes sélections mondiales, il y a beaucoup de choses organisées pour les enfants, et la France est un peu en retard donc il faut franchir ce pas, a commenté Hervé Renard. Il faut qu’il y ait une structure pour cela, avec une nounou pour que les enfants puissent s’amuser. Je ne pense pas que cela nuise à quelque fonctionnement que ce soit dans un groupe, et psychologiquement ça a une importance capitale. La porte vient d'être ouverte grâce à la FFF [...] et peut-être qu'on se retrouvera avec quatre ou cinq bambins dans le futur" .