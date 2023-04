Equipe de France : une attaque bien rodée, une défense perfectible... Les enseignements du dernier rassemblement avant la liste pour la Coupe du monde

Les Bleues ont signé deux victoires contre la Colombie et le Canada pour leurs derniers matchs à domicile avant le Mondial cet été.

Deux premières sorties pour les Bleues version Renard, deux dernières rencontres à la maison, et déjà la projection vers l'Australie cet été. Après la Colombie, l'équipe de France a terminé son rassemblement d'avril par une victoire de référence contre le Canada (2-1). Une bonne note à 100 jours pile du match d'ouverture de la Coupe du monde. Franceinfo: sport dresse le bilan de ce rassemblement.

Un groupe encore ouvert

La liste pour l’Australie est encore loin d’être faite. Si les deux rencontres de cette trêve internationale constituaient la dernière chance de se montrer sous le maillot bleu, Hervé Renard a assuré que son groupe était encore en construction. “Il faut pouvoir compter sur beaucoup de joueuses et pas seulement un onze titulaire”, a-t-il précisé après la victoire contre le Canada. Sur ce rassemblement, Hervé Renard a appelé jusqu’à 27 joueuses à Clairefontaine, et fait jouer 20 d’entre elles sur les deux rencontres. "Rien n’est fait, il faut aussi compter les retours de blessures", a-t-il rappelé. "Certaines ne faisaient pas partie de ce groupe mais peuvent encore taper à la porte. Il va y avoir de la concurrence."

Une attaque déjà au rendez-vous

Les Bleues ont rassuré sur le plan offensif. Avec sept buts inscrits en deux rencontres, soit plus que sur les trois premiers matchs de l'année en février, l'attaque française a brillé lors de cette trêve internationale. "C'est tout un travail collectif, dans l’organisation, la façon dont on peut aller presser", s'est félicité Hervé Renard. Le retour d'Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de cette sélection, n'y est sans doute pas étranger. Dans son sillage, d'autres patronnes offensives ont tenu leur rang, comme Delphine Cascarino, très en vue lors des deux rencontres et auteure d'un doublé contre la Colombie, ou Grace Geyoro, deux réalisations à son actif elle aussi. Cette équipe a de la qualité devant, et sait marquer des buts. Rassurant, à trois mois du Mondial.

Une défense encore à trouver

C'est peut-être le secteur qui va donner le plus de fil à retordre au staff des Bleues. En difficulté face à la Colombie, plus solide mais encore perméable contre le Canada, la défense tricolore n'a pas donné entière satisfaction. Hervé Renard tâtonne encore pour trouver la bonne formule. "Je cherche une joueuse capable de jouer côté droit, Eve se sentait un peu toute seule [...] il lui fallait un peu de concurrence", a-t-il expliqué pour justifier la titularisation d'Elisa De Almeida à droite de la défense mardi. Un décalage qui a profité à Estelle Cascarino, qui "méritait de démarrer un match" et que son sélectionneur voulait voir à l'œuvre. Selma Bacha et Sakina Karchaoui ont aussi toutes les deux eu leur chance à gauche. De quoi se laisser plusieurs options pour la grosse échéance à venir.

Un mental à conserver

Sur ce rassemblement, les Bleues ont aussi fait preuve d'une qualité majeure : une certaine force mentale, portée par les joueuses d'expérience. Menées de deux buts par la Colombie lors de la première rencontre, elles ont trouvé les ressources pour renverser la situation et coller une petite claque aux Sud-Américaines (5-2). Face au Canada, après une première période où elles ont dominé sans réussir à marquer, elles sont parvenues à avoir leurs adversaires à l'usure, et ont résisté à leur retour après la réduction de l'écart. "Les joueuses ont été presque parfaites", a résumé leur sélectionneur à la suite de cette deuxième victoire. Un état d'esprit qu'elles ont tout intérêt à cultiver pour viser le plus haut possible cet été.