Équipe de France : touché au mollet, Kylian Mbappé quitte le rassemblement des Bleus

L'attaquant du PSG s'est blessé mercredi contre la Bosnie-Herzégovine et quitte prématurément le rassemblement des Bleus.

Touché à un mollet mercredi lors du match nul contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) à Strasbourg, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l’équipe de France de football annoncé, jeudi 2 septembre, la FFF. L’attaquant du Paris Saint-Germain a passé des examens médicaux, qui n'ont pas révélé de lésion. Mais Mbappé, remplacé à la 90e minute par Moussa Diaby, continue de souffrir. Le staff des Bleus n'a donc pris aucun risque, et a remis le joueur à la disposition du PSG.

Mbappé manquera les matchs contre l'Ukraine, samedi 4 septembre à Kiev, puis contre la Finlande, mardi 7 septembre à Lyon.

Ce n'est pas le premier pépin de cette fenêtre internationale pour l'équipe de France. Corentin Tolisso (mollet) et Ngolo Kanté (cheville) ont quitté le rassemblement prématurément, remplacés par Mattéo Guendouzi et Aurélien Tchouaméni, qui a célébré sa première cape contre les Bosniens. Jules Koundé, qui a reçu un carton rouge mercredi et sera suspendu pour les prochains rendez-vous, a été remplacé par Nordi Mukiele.