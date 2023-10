Equipe de France : pas de surprise dans la liste de Didier Deschamps, Ibrahima Konaté et Jonathan Clauss de retour contre les Pays-Bas et l'Ecosse

Les Bleus joueront deux matchs, un face aux Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024 et un autre face à l'Ecosse en amical, durant le rassemblement du mois d'octobre.

Temps de lecture : 3 min

L'équipe de France revient pour renouer avec la victoire. Un mois après le revers en Allemagne (1-2), les Bleus affronteront les Pays-Bas le 13 octobre à Amsterdam, en éliminatoires de l’Euro 2024, et l’Écosse le 17 lors d'un match amical à Lille. Le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé sa liste, jeudi 5 octobre, pour ces deux matchs.

Le technicien a misé sur la continuité, avec deux changements seulement par rapport à la dernière liste : le retour d'Ibrahima Konaté et de Jonathan Clauss. Le défenseur central de Liverpool avait manqué les matchs face à l'Irlande (victoire 2-0) et contre l'Allemagne (défaite 2-1) en raison d'une blessure musculaire. Il retrouvera son ancien compère au RB Leipzig Dayot Upamecano, ainsi que William Saliba, Jules Koundé, Lucas et Théo Hernandez, Benjamin Pavard et donc Jonathan Clauss. Le joueur de l'Olympique de Marseille n'avait plus porté le maillot tricolore depuis le 25 septembre 2022 et un match contre le Danemark en Ligue des Nations.

"Il y a une question de concurrence et il réalise de bonnes choses au poste de latéral droit, où il n’avait pas joué la saison dernière et où il joue plus régulièrement cette saison. Dans mon esprit, celui qui sera ré-axé c’est Benjamin Pavard, qui a plus de difficultés au poste de latéral et qui n'y joue plus du tout à l’Inter Milan", a expliqué le sélectionneur.

Au milieu de terrain, le duo madrilène Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga est présent et paraît déjà incontournable. Adrien Rabiot, Boubacar Kamara et Youssouf Fofana sont aussi de la partie. Malgré de bons matchs avec Al-Ittihad en Arabie saoudite, N'Golo Kanté n'a pas été sélectionné. Même chose pour le jeune Parisien Warren Zaïre-Emery, qui devrait être appelé avec les Bleuets pour les éliminatoires de l'Euro espoirs 2025. "Ce qu'il réalise, c’est potentiellement très intéressant. Aujourd’hui, il est en capacité d’être dans cette liste, avec un rôle peut-être moins important avec nous que celui qu’il a avec le PSG et les Espoirs. Donc je laisse la priorité à Titi (Thierry Henry) et aux Espoirs. Mais s’il continue comme ça, c’est un candidat sérieux, avec une maturité incroyable", a affirmé le sélectionneur.

Une attaque à l'allure parisienne

Devant, Didier Deschamps s'appuie notamment sur les trois attaquants du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, battus sur la pelouse de Newcastle en Ligue des Champions mercredi soir. Olivier Giroud, Kingsley Coman, Marcus Thuram et Antoine Griezmann complètent la ligne d'attaque française. Étincelant avec le Bayern Munich, Mathys Tel n'est pas encore sélectionné avec les A, malgré d'excellentes statistiques en club cette saison (décisif toutes les 42 minutes). "Il a une très bonne efficacité par rapport au temps de jeu qu’il a. J’espère pour lui qu’il sera amené à en avoir plus et à commencer les matchs. Ce qu’il fait est intéressant, mais il y a des étapes à franchir. Il n'était même pas avec les Espoirs au dernier rassemblement", a souligné Didier Deschamps.

Moussa Diaby (10 sélections) devra lui aussi encore patienter malgré de bonnes prestations avec Aston Villa. "Ça aurait pu être le bon moment. Il faisait déjà de bonnes choses le mois dernier, mais il y a beaucoup de concurrence dans le secteur offensif. Il ne faut pas accumuler pour accumuler, j’ai des équilibres de liste. Mais qu’il continue à être performant. Si je choisis d'autres joueurs, c'est que j'estime qu'ils ont une avance sur lui", a justifé le sélectionneur.

Héroïque avec le RC Lens face à Arsenal mardi en Ligue des Champions, Brice Samba est convoqué pour ce rassemblement. Il va occuper le poste de gardien numéro deux derrière Mike Maignan, de retour de blessure après un pépin à la cuisse. Alphonse Aréola est le troisième dernier rempart de la liste