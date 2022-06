Equipe de France : "Lui considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme...", Kylian Mbappé reprend de volée Noël Le Graët

Kylian Mbappé n'est pas du genre à se laisser faire. L'attaquant français a réagi, dimanche 19 juin, aux propos de Noël Le Graët, au JDD. Le président de la Fédération française de football est revenu sur sa relation avec l'attaquant français, après leur opposition sur les droits à l'image chez les Bleus, et a dévoilé un échange ayant eu lieu après l'Euro 2021.

"Je l'avais déjà reçu après l'Euro, il trouvait que la Fédération ne l'avait pas défendu après son pénalty raté [face à la Suisse] et les critiques sur les réseaux. On s'était vus cinq minutes dans mon bureau." Et de révéler : "Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France." Kylian Mbappé a tenu, sur son compte Twitter, à donner sa version des faits : "Je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty, écrit l'attaquant du PSG. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme..." Après l'élimination des Bleus, Mbappé avait reçu de nombreux messages insultants sur les réseaux sociaux.

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

Ce n'est pas la première fois que Noël Le Graët est pris à partie dans des affaires de racisme dans le football. "Quand un black marque un but, tout le monde est debout. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu", avait-il déclaré en septembre 2020 à BFM Business au moment de l'affaire entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Cette déclaration avait suscité de vives critiques.