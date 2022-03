Equipe de France : Jonathan Clauss, la consécration après un parcours atypique

À 29 ans, Jonathan Clauss pourrait faire figure d'ancien à Clairefontaine au milieu des jeunes joueurs qui composent l'équipe de France. Pourtant, le latéral droit lensois effectue ses premiers pas au centre national du football, à quelques jours des matchs amicaux face à la Côte-d'Ivoire et l'Afrique du sud.

"C'est bizarre mais c'est beau"

Alors qu'il évolue à Lens depuis deux saisons, il a surtout connu le National et la Ligue 2, évoluant dans des clubs moins huppés comme Avranches, Raon-l'Étape ou Quevilly-Rouen. "Je ne réalise pas encore, explique-t-il au moment de pénétrer à Clairefontaine. Je vois les écussons à droite, à gauche, la forêt, j'ai vu le panneau 'Clairefontaine' c'est bizarre mais c'est beau."

Beau comme ces premiers entraînements passés avec ses nouveaux coéquipiers. Des joueurs avec qui il ne pensait jamais partager un tel moment. "Ce sont des gens que je n'ai jamais connus, je ne les voyais qu'à la télé, poursuit le Lensois. J'ai demandé 'c'est où le footing ?' et Olivier m'a pris et m'a dit 'c'est là le footing'. Là je regarde, on était quatre, je vois Olivier Giroud, Hugo Lloris, Raphaël Varane et je me suis dit 'et moi, qu'est ce que je fais là ?' "

Loin d'être ici en tant que supporter, Jonathan Clauss espère s'inscrire dans la durée avec l'équipe de France. Il pourrait connaître sa première sélection vendredi, face à la Côte-d'Ivoire.