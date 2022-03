Football : Christopher Nkunku et Jonathan Clauss appelés pour la première fois en équipe de France

Deux novices pour une liste. Leurs noms étaient dans beaucoup de bouches depuis une bonne partie de la saison : les voilà sélectionnés. Le milieu offensif du RB Leipzig Christopher Nkunku et le latéral droit du RC Lens Jonathan Clauss se rendront pour la première fois à Clairefontaine. Didier Deschamps a dévoilé, jeudi 17 mars, le groupe convoqué pour le prochain rassemblement. Comme un souffle d'air frais dans "les 23" et un immense cap de franchi pour ces joueurs qui signent une saison de très haut niveau en club.

Grande première pour Nkunku, étincelant avec Leipzig

A 24 ans, Christopher Nkunku est dans la saison de sa vie. Le milieu formé au Paris Saint-Germain, joueur-clé du Razenballsport Leipzig, est l'un des tout meilleurs en Bundesliga. Auteur de quinze buts et neuf passes décisives en championnat, il a aussi marqué de son empreinte la Ligue des champions en faisant trembler les filets à sept reprises et en délivrant une passe décisive en seulement six rencontres.

"Autant dans le contenu que dans l'efficacité, il répond présent", a tenu à souligner le sélectionneur des Bleus. "Son registre a un peu évolué, aujourd'hui il est un peu plus axial, dans un système où il est plus proche du but. Il sera utilisé dans ce secteur là."

Clauss, troisième meilleur passeur de L1 derrière Mbappé et Messi

Pour Jonathan Clauss, c'est la régularité qui prime. Il est l'un des patrons des Sang et Or depuis deux saisons et notamment sur l'exercice en cours où, en qualité de piston droit, il délivre des offrandes à ses coéquipiers. Le voilà à neuf passes décisives pour quatre buts inscrits sur la saison 2021/2022. Il est donc le deuxième meilleur passeur de Ligue 1 derrière les Parisiens Kylian Mbappé et Lionel Messi (10).

"Ce sont deux joueurs qui sont performants avec leurs clubs et qui auraient aussi pu être appelés avant", a précisé Didier Deschamps en conférence de presse. "Je considère que c'était le moment de les voir pour avoir un peu plus de réponses par rapport au choix définitif en fin d'année".

Du côté des absents, trois principaux noms sont à souligner : ceux de Léo Dubois (Lyon), Dayot Upamecano (Bayern Munich) et Olivier Giroud (Milan), non convoqués pour les deux rencontres des Bleus face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, les 25 et 29 mars à Marseille et Lille.

Concernant le défenseur central bavarois, le sélectionneur a reconnu qu'il "avait des difficultés en ce moment". "Il joue moins ces derniers temps aussi, ce n'est peut-être pas le meilleur moment de sa carrière, d'autant que les exigences au Bayern ne sont pas évidentes." Pas non plus de Kurt Zouma, un choix "purement sportif" s'est justifié "DD", qui s'est ensuite exprimé sur le cas du deuxième meilleur buteur de l'équipe de France. "Olivier réalise une belle saison avec Milan, ça se passe bien pour lui. J'ai des choix à faire, je sais ce qu'il a été capable de faire, il reste sélectionnable même si je ne l'ai pas appelé sur ce rasemblement." La porte reste ouverte pour celui qui a inscrit 8 buts en Serie A depuis août dernier.

La liste complète de Didier Deschamps

Gardiens : Hugo Lloris, Mike Maignan, Alphonse Areola.

Défenseurs : Lucas Digne, Jonathan Clauss, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Raphaël Varane.

Milieux : Matteo Guendouzi, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni.

Attaquants : Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku.