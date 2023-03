Equipe de France féminine de football : "Il y aura des évolutions" assure Jean-Michel Aulas sur le dossier Corinne Diacre

Le président de l'Olympique Lyonnais, membre du Comex de la Fédération française de football, a assuré que des changements sont à venir autour de l'équipe de France féminine, dans une interview à France Inter.

La tempête Le Graët est passée, mais les prochains jours resteront agités à la Fédération française de football. L'équipe de France féminine est enlisée dans une profonde crise de défiance de ses joueuses envers la sélectionneuse Corinne Diacre, et "des mesures vont être prises par la FFF" a assuré Jean-Michel Aulas, invité de France Inter ce jeudi 2 mars. Le président de l'Olympique lyonnais, également membre du Comex de l'instance du foot français et de la commission sur le football féminin, n'a pas caché le besoin de faire évoluer la situation.

Cette "cohabitation difficile entre l'entraîneur et ses principales joueuses" comme l'a évoqué Aulas a entraîné ces derniers jours la mise en retrait de cadres des Bleues comme Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto ou encore Kadidiatou Diani, qui ne porteront plus le maillot tricolore jusqu'à nouvel ordre. "Les principales joueuses ont décidé de prendre le recul nécessaire pour faire bouger les choses, a expliqué Jean-Michel Aulas. Le Comex et la commission qui s'en occupe, à laquelle je fais partie, y travaille avec beaucoup d'assiduité. Il y a aura un certain nombre d'évolutions. En tout cas, il faut trouver des solutions. […] Le Comex prendra les bonnes décisions, j'en suis certain."

Nous devons avoir la meilleure équipe possible. Jean-Michel Aulas sur France Inter, jeudi 2 mars

Alors que s'approchent dans les prochains mois la Coupe du monde en Océanie l'été prochain, puis les JO de Paris en 2024, l'équipe de France féminine est dans le flou, alors que ses vedettes pointent du doigt "le management" de Diacre et le "système actuel", notamment les moyens alloués à la sélection. D'autant que sportivement, les Bleues semblent plafonner, butant en demi-finale du dernier Euro 2022 et en quart de finale du Mondial disputé dans l'Hexagone en 2019.

"On a une situation antagoniste, parce que les deux principaux clubs français, le PSG et l'OL, qui fournissent une grande partie des joueuses de l'équipe de France, réussissent parfaitement en Europe, analyse Jean-Michel Aulas sur France Inter. On a les meilleures joueuses européennes, mondiales. Et puis l'équipe de France peine à mettre en place un jeu qui est à la dimension de ses ambitions."

L'avenir de Corinne Diacre devrait être scellé le 9 mars prochain, comme la rédaction des sports de Franceinfo l'a révélé mercredi.